रात्रीच्या शांत झोपेसाठी योग्य उशी कशी निवडावी?

Anushka Tapshalkar
झोपण्याची पद्धत आणि शरीराची ठेवण यानुसार काही लोकांना उशीशिवाय झोपल्याने अधिक आराम मिळू शकतो.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
खूप उंच किंवा खूप कठीण उशी वापरल्यास मान, खांदे आणि पाठीवर अनावश्यक ताण येऊ शकतो.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
पोटावर झोपण्याची सवय असल्यास पातळ उशी किंवा उशी न वापरणे अनेकदा अधिक योग्य ठरू शकते.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
सर्व्हायकल किंवा मानेच्या वेदना असलेल्या व्यक्तींनी मानेला योग्य आधार देणारी उशीच वापरावी.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
अयोग्य उंचीची उशी वापरल्याने पाठीचा कणा नैसर्गिक स्थितीत राहत नाही, त्यामुळे अस्वस्थता जाणवू शकते.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
मान, खांदे किंवा पाठीमध्ये कायम वेदना होत असल्यास उशी बदलण्यापूर्वी किंवा उशीशिवाय झोपण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तुमच्या झोपण्याच्या स्थितीनुसार योग्य उंची, आकार आणि मटेरियलची उशी निवडणे अधिक फायदेशीर ठरते.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
sakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणतीही वैद्यकीय समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या.
Sleep Deprivation
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