रात्री उशिरापर्यंत जागता? सावधान! झोपेची कमतरता ठरू शकते जीवघेणी

Apurva Kulkarni

झोप

तुम्हाला सुद्धा रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापारायची सवय आहे का? तर यामुळे केवळ झोपच नाहीत मिनी स्ट्रोकचा सुदधा धोका वाढवू शकते.

Sleep Deprivation

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मिनी स्ट्रोक काय आहे?

मेंदूकडे जेव्हा होणारा रक्त पुरवठा थांबल्यास ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक म्हणजे मिनी स्ट्रोक येऊ शकतो.

Sleep Deprivation

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अपुरी झोप

सतत अपुरी झोप घेतल्यानं रक्तदाब, तणाव आणि शरीरातील सूज वाढू शकते.

Sleep Deprivation

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स्क्रोलिंग

तुम्ही जर सतत रात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडिया स्क्रोलिंगमुळे झोपेचे चक्र बिघडू शकतं.

Sleep Deprivation

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मिनी स्ट्रोकची लक्षणं

अचानक अशक्तपणा, चेहरा वाकडा होणं, बोलताना अडचण, चक्क येणं यामुळे तुम्हाला मिनी स्ट्रोक होऊ शकतो.

Sleep Deprivation

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धोका

उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि कमी झोप यामुळे मिनी स्ट्रोकचा धोका उद्भवतो.

Sleep Deprivation

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डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

Sleep Deprivation

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मधुमेहाच्या रुग्णांनी रात्री दूध प्यावे का?

Is milk good for diabetic patients at night

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