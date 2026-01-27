भांडं खूप करपलंय? काळजी नको! 'या' घरगुती टिप्सने होतील चकाचक

करपलेलं भांडं कसं स्वच्छ करावं? 

स्वयंपाक करताना कधी कधी लक्ष न दिल्याने पदार्थ करपतो आणि भांडं काळं पडतं. साधं साबण लावून हे डाग निघत नाहीत.

टिप्स

पण टेन्शन घेऊ नका, या ५ सोप्या टिप्स तुमची भांडी पुन्हा चमकवतील!

बेकिंग सोडा (Baking Soda) 

करपलेल्या भांड्यात बेकिंग सोडा आणि पाणी घालून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट डागांवर लावा आणि काही वेळ राहू द्या. त्यानंतर घासल्यास काळे डाग सहज निघून येतात.

Clean Burnt Utensils Easily With Home Remedies

व्हिनेगरचा वापर (Vinegar) 

भांडं खूप जास्त जळालं असेल तर त्यात व्हिनेगर घालून ठेवा. थोड्या वेळानंतर त्यात गरम पाणी आणि लिक्विड डिशवॉश टाकून घासल्यास भांडं चकाचक होतं.

लिंबाचा रस (Lemon Juice) 

लिंबामधील नॅचरल ॲसिड जळलेले डाग काढण्यास मदत करतात. जिथे भांडं करपलं आहे, तिथे लिंबाची साल घासून पहा किंवा लिंबाचा रस टाकून उकळवा.

मीठ आणि गरम पाणी (Salt) 

करपलेल्या भांड्यात भरपूर मीठ आणि पाणी टाकून ते गॅसवर उकळायला ठेवा. मीठ जळालेल्या अन्नाला भांड्यापासून वेगळं करण्यास मदत करतं, ज्यामुळे ते घासणं सोपं होतं.

हात न दुखवता भांडी करा स्वच्छ! 

या घरगुती उपायांमुळे तुम्हाला भांडी तासनतास घासावी लागणार नाहीत. तुमच्या स्वयंपाकघरातल्या वस्तूच तुमची भांडी नवीनसारखी करतील.

