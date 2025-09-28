पडद्यांवरील धूळ आणि घाण काही वेळातच गायब करा; वापरा 'या' सोप्या टिप्स!

Aarti Badade

पडदे स्वच्छ करा

तुमच्या घराचे पडदे खूप घाणेरडे झाले आहेत आणि त्यांना कसे साफ करावे हे कळत नाहीये? काळजी करू नका, हे सोपे उपाय वापरून पाहा.

Curtain cleaning

|

Sakal

भिजत ठेवा

पडदे धुण्याआधी त्यांना रात्रभर साबणाच्या पाण्यात भिजत ठेवा.यामुळे त्यांच्यावरील धूळ आणि घाण मऊ होईल, जेणेकरून ते सहज साफ होतील.

Curtain cleaning

|

Sakal

नाजूक कापडासाठी

जर पडदे रेशमी किंवा नाजूक कापडाचे असतील तर ते मशीनमध्ये धुऊ नका.त्यांना थंड पाण्यात सौम्य डिटर्जंट वापरून हाताने धुवा.

Curtain cleaning

|

Sakal

व्हॅक्यूम क्लीनरचा वापर

पडदे काढणे शक्य नसेल तर मऊ ब्रश असलेल्या व्हॅक्यूम क्लीनरने ते हळूवारपणे स्वच्छ करा. यामुळे त्यांच्यावरील सैल धूळ आणि घाण निघून जाईल.

Curtain cleaning

|

Sakal

धुण्याआधी धूळ झटकून टाका

पडदे धुण्याआधी मोकळ्या जागेत घेऊन जा आणि चांगले झटकून घ्या. यामुळे पृष्ठभागावरील धूळ निघून जाते आणि धुण्याचे काम सोपे होते.

Curtain cleaning

|

Sakal

योग्य पद्धतीने वाळवा

पडदे नेहमी सावलीत किंवा मंद सूर्यप्रकाशात वाळवा. थेट सूर्यप्रकाशामुळे त्यांचा रंग फिकट होऊ शकतो.

Curtain cleaning

|

Sakal

पडदे होतील अगदी नवीन

या सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही तुमचे पडदे सहजपणे स्वच्छ करू शकता आणि त्यांना पुन्हा नवीनसारखे चमकवू शकता.

Curtain cleaning

|

Sakal

रात्री की सकाळी? अभ्यासासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणती?

Is It Better to Study at Night or in the Morning

|

Sakal

येथे क्लिक करा