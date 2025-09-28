पडद्यांवरील धूळ आणि घाण काही वेळातच गायब करा; वापरा 'या' सोप्या टिप्स!

Aarti Badade
तुमच्या घराचे पडदे खूप घाणेरडे झाले आहेत आणि त्यांना कसे साफ करावे हे कळत नाहीये? काळजी करू नका, हे सोपे उपाय वापरून पाहा.
Curtain cleaning
Sakal
पडदे धुण्याआधी त्यांना रात्रभर साबणाच्या पाण्यात भिजत ठेवा.यामुळे त्यांच्यावरील धूळ आणि घाण मऊ होईल, जेणेकरून ते सहज साफ होतील.
Curtain cleaning
Sakal
जर पडदे रेशमी किंवा नाजूक कापडाचे असतील तर ते मशीनमध्ये धुऊ नका.त्यांना थंड पाण्यात सौम्य डिटर्जंट वापरून हाताने धुवा.
Curtain cleaning
Sakal
पडदे काढणे शक्य नसेल तर मऊ ब्रश असलेल्या व्हॅक्यूम क्लीनरने ते हळूवारपणे स्वच्छ करा. यामुळे त्यांच्यावरील सैल धूळ आणि घाण निघून जाईल.
Curtain cleaning
Sakal
पडदे धुण्याआधी मोकळ्या जागेत घेऊन जा आणि चांगले झटकून घ्या. यामुळे पृष्ठभागावरील धूळ निघून जाते आणि धुण्याचे काम सोपे होते.
Curtain cleaning
Sakal
पडदे नेहमी सावलीत किंवा मंद सूर्यप्रकाशात वाळवा. थेट सूर्यप्रकाशामुळे त्यांचा रंग फिकट होऊ शकतो.
Curtain cleaning
Sakal
या सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही तुमचे पडदे सहजपणे स्वच्छ करू शकता आणि त्यांना पुन्हा नवीनसारखे चमकवू शकता.
Curtain cleaning
Sakal
Is It Better to Study at Night or in the Morning
Sakal