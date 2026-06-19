माशाचा उग्र वास येतो? मग सुरमई साफ करताना 'या' स्टेप्स लक्षात ठेवा!

Aarti Badade
सुरमई उलटी पकडून सुरीच्या किंवा स्केलरच्या साहाय्याने शेपटीकडून डोक्याच्या दिशेने घासून तिचे बाहेरील खवले पूर्णपणे काढून घ्यावेत.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
माशाचे कल्ले आणि डोक्याचा भाग तीक्ष्ण सुरीने कापून घ्यावा; चवदार आमटी (कालवण) बनवण्यासाठी हा डोक्याचा भाग तुम्ही वापरू शकता.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
सुरमईच्या पोटावर सुरीने उभी चीर द्यावी आणि आतील सर्व काळा भाग (आतडी व घाण) सुरीच्या टोकाने किंवा बोटाने बाहेर काढून टाकावा.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
पोट पूर्ण स्वच्छ झाल्यानंतर माशाचे तुमच्या आवडीनुसार गोल किंवा तिरपे मध्यम आकाराचे चवदार तुकडे (Steaks) करून घ्यावेत.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
sakal
तुकडे केल्यानंतर सुरमईचा मासा वाहत्या स्वच्छ पाण्याखाली २ ते ३ वेळा चांगला चोळून धुवावा, ज्यामुळे रक्ताचे डाग निघून जातात.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
माशाचा उग्र दर्प घालवण्यासाठी तुकड्यांना थोडे मीठ, हळद, लिंबाचा रस किंवा ताक व आंबट कोकमच्या पाण्यात काही मिनिटे बुडवून ठेवावे.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
ताक किंवा कोकमच्या पाण्याचा चिकटपणा घालवण्यासाठी मासे पुन्हा एकदा ताज्या पाण्याने धुवून घ्यावेत; आता तुमची सुरमई फ्रायसाठी तयार आहे.
Clean Surmai Fish Perfectly at Home
Sakal
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Sakal