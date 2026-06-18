चपाती की भाकरी? सर्वात जास्त प्रोटीन अन् एनर्जी कशात आहे

Aarti Badade

प्रोटीनचा विचार करता

एक मध्यम आकाराच्या गव्हाच्या चपातीमध्ये २.५ ते ३ ग्रॅम, तर बाजरीच्या भाकरीमध्ये ३.३ ते ४ ग्रॅम इतके जास्त प्रोटीन असते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

ऊर्जेच्या बाबतीत दोन्ही समान

गव्हाची चपाती (१००-१२० kcal) आणि बाजरीची भाकरी (१०५-१२० kcal) या दोन्हीमधून शरीराला मिळणारी एकूण ऊर्जा जवळपास सारखीच असते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

गव्हाच्या चपातीची त्वरित ऊर्जा

गव्हामध्ये असलेल्या विशिष्ट कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला थकवा जाणवल्यास चपाती खाल्ल्याने अत्यंत त्वरित ऊर्जा (इन्स्टंट एनर्जी) मिळते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

रोजच्या जेवणासाठी पचायला हलकी

गव्हाची साधी चपाती पचनसंस्थेसाठी अतिशय हलकी आणि सहज पचणारी असल्यामुळे ती आपल्या रोजच्या आहारासाठी उत्तम मानली जाते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

भाकरीमधील फायबरचा मोठा फायदा

बाजरीच्या भाकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, ज्यामुळे अन्न सावकाश पचते आणि पोट दीर्घकाळासाठी भरलेले राहते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

वजन आणि मधुमेह

भाकरीमधील फायबर रक्तातील साखर वेगाने वाढू देत नाही, त्यामुळे मधुमेह नियंत्रण आणि वजन कमी करण्यासाठी भाकरी खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

गरजेनुसार योग्य निवड करा

जर तुम्हाला स्नायूंच्या मजबुतीसाठी प्रोटीन आणि फायबर जास्त हवे असेल तर बाजरीची किंवा नाचणीची भाकरी हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे.

Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories

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Sakal

शरीरातून मीठ कमी केल्यास काय होते?

Low sodium health risks

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Sakal

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