चपाती की भाकरी? सर्वात जास्त प्रोटीन अन् एनर्जी कशात आहे

Aarti Badade
एक मध्यम आकाराच्या गव्हाच्या चपातीमध्ये २.५ ते ३ ग्रॅम, तर बाजरीच्या भाकरीमध्ये ३.३ ते ४ ग्रॅम इतके जास्त प्रोटीन असते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
गव्हाची चपाती (१००-१२० kcal) आणि बाजरीची भाकरी (१०५-१२० kcal) या दोन्हीमधून शरीराला मिळणारी एकूण ऊर्जा जवळपास सारखीच असते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
गव्हामध्ये असलेल्या विशिष्ट कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला थकवा जाणवल्यास चपाती खाल्ल्याने अत्यंत त्वरित ऊर्जा (इन्स्टंट एनर्जी) मिळते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
गव्हाची साधी चपाती पचनसंस्थेसाठी अतिशय हलकी आणि सहज पचणारी असल्यामुळे ती आपल्या रोजच्या आहारासाठी उत्तम मानली जाते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
बाजरीच्या भाकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, ज्यामुळे अन्न सावकाश पचते आणि पोट दीर्घकाळासाठी भरलेले राहते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
भाकरीमधील फायबर रक्तातील साखर वेगाने वाढू देत नाही, त्यामुळे मधुमेह नियंत्रण आणि वजन कमी करण्यासाठी भाकरी खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
जर तुम्हाला स्नायूंच्या मजबुतीसाठी प्रोटीन आणि फायबर जास्त हवे असेल तर बाजरीची किंवा नाचणीची भाकरी हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal
Low sodium health risks
Sakal