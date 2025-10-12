निरोगी केसांसाठी 'Hair Brush' कसा स्वच्छ करावा?

पुजा बोनकिले
केसांचे आरोग्य निरोगी ठेवायचे असेल तर केसांचा ब्रश देखील स्वच्छ असणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला केसांचा ब्रश निरोगी ठेवायचा असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.
सर्वात आधी हेअर ब्रशमधुन गुंतलेले केस काढावे.
एका भांड्यात कोमट पाणी घेऊन त्यात शॅम्पू टाका आणि हेअर ब्रश स्वच्छ करावा.
हेअर ब्रश जास्त अस्वच्छ असेल तर जास्तवेळ शॅम्पूच्या पाण्यात भिजत ठेवावे.
हेअर ब्रश स्वच्छ करण्यासाठी जूण्या ब्रशचा वापर करावा.
हेअर ब्रश स्वच्छ पाण्याखाली धुवावा. त्यात शॅम्पूचे पाणी राहू देऊ नका.
हेअर ब्रश स्वच्छ पाण्याने धुतल्यानंतर टॉवेलने सुकवा.
cold skin care
Sakal