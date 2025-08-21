Lemon & Baking Soda : लिंबू, सोड्याचे आरोग्यदायी फायदे

पचन सुधारते

लिंबू सोडा पोटातील आम्ल संतुलित करतो आणि जेवणानंतर होणारा जडपणा, अपचन कमी करतो.

ताजेतवानेपणा मिळतो

गरम हवामानात लिंबू सोडा ताजेतवाने वाटण्यासाठी उत्तम आहे.

उलट्या, मळमळ कमी होते

प्रवासात होणारी मळमळ किंवा उलट्यांवर लिंबू, सोडा उपयोगी पडतो.

उष्माघातावर उपाय

उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी लिंबू पाणी आणि सोडा घ्यावा.

खनिजे मिळतात

सोड्यातील सोडियम, पोटॅशियम सारखी खनिजे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखतात.

डिटॉक्ससाठी उपयुक्त

लिंबातील व्हिटॅमिन C शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकण्यास मदत करते.

झटपट ऊर्जा

थकवा, कमजोरी जाणवल्यास लिंबू सोडा पटकन ऊर्जा देतो.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

लिंबू सोडा नेहमी मर्यादित प्रमाणात घ्यावा. डायबेटीस किंवा ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

