Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?

सकाळ डिजिटल टीम
प्लेटमध्ये अर्धा भाग भाज्या, ¼ प्रथिने आणि ¼ जटिल कार्बोहायड्रेट्स ठेवा. साखर, मैदा, गोड पदार्थ कमी करा.
दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, योगा किंवा हलका व्यायाम करा. शारीरिक हालचाल इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते.
पुरेसे पाणी प्यायल्याने ग्लुकोज नियंत्रणात मदत होते.
मेडिटेशन, श्वसनव्यायाम तणाव कमी करतात आणि शुगर लेव्हल स्थिर ठेवतात.
अपुरी झोप शरीरातील शुगर लेव्हल वाढवू शकते. रात्री 7–8 तास झोप आवश्यक.
डॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांचा किंवा इन्सुलिनचा योग्य वेळी वापर करा.
फास्टिंग, प्रँडिअल आणि HbA1c नियमित तपासा. रेकॉर्ड ठेवणे फायदेशीर.
