Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?

सकाळ डिजिटल टीम

आहार

प्लेटमध्ये अर्धा भाग भाज्या, ¼ प्रथिने आणि ¼ जटिल कार्बोहायड्रेट्स ठेवा. साखर, मैदा, गोड पदार्थ कमी करा.

Blood sugar level

|

esakal

व्यायाम

दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, योगा किंवा हलका व्यायाम करा. शारीरिक हालचाल इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते.

Blood sugar level

|

esakal

पुरेसे पाणी

पुरेसे पाणी प्यायल्याने ग्लुकोज नियंत्रणात मदत होते.

Blood sugar level

|

esakal

ताण-तणाव

मेडिटेशन, श्वसनव्यायाम तणाव कमी करतात आणि शुगर लेव्हल स्थिर ठेवतात.

Blood sugar level

|

esakal

झोप

अपुरी झोप शरीरातील शुगर लेव्हल वाढवू शकते. रात्री 7–8 तास झोप आवश्यक.

Blood sugar level

|

esakal

औषधे

डॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांचा किंवा इन्सुलिनचा योग्य वेळी वापर करा.

Blood sugar level

|

ESakal

नियमित तपासणी

फास्टिंग, प्रँडिअल आणि HbA1c नियमित तपासा. रेकॉर्ड ठेवणे फायदेशीर.

Blood sugar level

|

esakal

शिळा भात खाताय ? आधी हे जाणून घ्या!

Eating Leftover Rice?

|

Sakal

येथे क्लिक करा