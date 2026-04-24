मधुमेह कंट्रोलमध्ये राहील फक्त 'या' सवयी सोडा!

Aarti Badade

साखरेवर नियंत्रण मिळवा

रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी चहा, कॉफी आणि मिठाईचे सेवन पूर्णपणे टाळा किंवा कमी करा.

फायबरयुक्त संतुलित आहार

जेवणात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा जास्तीत जास्त समावेश करा.

व्यायामाची जोड द्या

शरीरातील साखरेचे योग्य चयापचय होण्यासाठी दररोज किमान ३० मिनिटे वेगाने चालणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जेवणाच्या वेळा पाळा

अनियमित खाणे टाळून दररोज ठराविक वेळेवर जेवण केल्याने रक्तातील साखरेमध्ये चढ-उतार होत नाहीत.

पुरेसे पाणी आणि योग्य झोप

दिवसभर पाण्याचे भरपूर सेवन करा आणि शरीराला विश्रांती देण्यासाठी रात्री ७-८ तासांची शांत झोप घ्या.

जंक फूडला म्हणा 'नाही'

फास्ट फूड आणि तेलकट पदार्थांमुळे रक्तातील साखर वेगाने वाढू शकते, त्यामुळे बाहेरचे खाणे टाळलेलेच बरे.

नियमित तपासणी करा

तुमचा मधुमेह कोणत्या स्तरावर आहे हे जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नियमितपणे शुगर चेक करा.

