पावसाळ्यात ऑयली स्किनच्या त्रासाने हैराण आहात? मग 'ही' २ तेलं चेहऱ्याला लावाच

Anushka Tapshalkar

पावसाळ्यात त्वचेच्या समस्या का वाढतात?

दमट हवामान, घाम आणि अतिरिक्त तेलामुळे पिंपल्स, पुरळ आणि ऑयली स्किनची समस्या वाढू शकते.

Oily Skin

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टी ट्री ऑईलचा फायदा

टी ट्री ऑईलमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी-मायक्रोबियल गुणधर्म असतात. त्यामुळे अतिरिक्त तेल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Tea Tree Oil

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टी ट्री ऑईल कसे वापरावे?

टी ट्री ऑईल थेट चेहऱ्यावर लावू नका. ते खोबरेल तेलासारख्या करिअर ऑईलमध्ये किंवा मॉइश्चरायझरमध्ये मिसळूनच वापरा.

How to Use Tea Tree Oil

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लॅव्हेंडर ऑईलचे फायदे

लॅव्हेंडर ऑईल त्वचेला शांत ठेवण्यास मदत करते. त्यातील अँटीसेप्टिक गुणधर्मांमुळे त्वचेची जळजळ कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Lavender Oil

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लॅव्हेंडर ऑईल वापरण्याची योग्य पद्धत

चेहरा स्वच्छ धुतल्यानंतर मॉइश्चरायझरमध्ये काही थेंब लॅव्हेंडर ऑईल मिसळून वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

How to Apply

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वापरताना घ्या ही काळजी

इसेन्शियल ऑईल्स अत्यंत तीव्र (Concentrated) असतात. त्यामुळे पॅच टेस्ट करा आणि त्वचेवर थेट वापरणे टाळा.

Patch Test

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महत्त्वाची सूचना

या तेलांमुळे फायदा होऊ शकतो, असा दावा केला जातो. मात्र प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते. त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय कोणतेही इसेन्शियल ऑईल वापरू नका.

Doctor's Advice | sakal

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Healthy Routine for Healthy Hair

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