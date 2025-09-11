फ्री 3D फोटो बनवा, एका क्लिकवर..

Saisimran Ghashi
सोशल मिडीआवर एक ट्रेंड सध्या धुमाकूळ घालत आहे
हा ट्रेंड आहे 3D मॉडेल फोटो बनवण्याचा
काही महिन्यांपूर्वी जसा Ghibli ट्रेंड आलेला हे त्यापेक्षा खूप भारी आहे
पण अनेकांना माहिती नाहीये की हे 3D फोटो कुठे बनवायचे, कसे बनवायचे
तर अशा प्रकारचे फोटो तुम्ही गुगल जेमिनीवर (Google Gemini) बनवू शकता
यासाठी तुम्ही जेमिनी app डाउनलोड करा किंवा गुगलवर जेमिनी टाइप करून त्या वेबसाइटला लॉगिन करा
तिथ गेल्यावर 'ट्राय जेमिनी' निवडा.
त्यांनंतर उजव्या बाजूला असलेला 'नॅनो बनाना (जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज)' पर्याय निवडा.
'रन' बटणजवळच्या '+' आयकॉन क्लिक करा आणि 'अपलोड इमेज' मध्ये तुमचा फोटो अॅड करा
चॅटबॉक्समध्ये पुढील प्रॉम्प्ट कॉपीपेस्ट करा आणि ओके दाबा आणि झालं! तुमचा 3D फोटो तयार..
3D Photo Prompt
