फ्री 3D फोटो बनवा, एका क्लिकवर..

Saisimran Ghashi

नवा ट्रेंड

सोशल मिडीआवर एक ट्रेंड सध्या धुमाकूळ घालत आहे

3D मॉडेल फोटो

हा ट्रेंड आहे 3D मॉडेल फोटो बनवण्याचा

Ghibli पेक्षा भारी

काही महिन्यांपूर्वी जसा Ghibli ट्रेंड आलेला हे त्यापेक्षा खूप भारी आहे

3D फोटो कसे बनवायचे

पण अनेकांना माहिती नाहीये की हे 3D फोटो कुठे बनवायचे, कसे बनवायचे

गुगल जेमिनी

तर अशा प्रकारचे फोटो तुम्ही गुगल जेमिनीवर (Google Gemini) बनवू शकता

लॉगिन करा

यासाठी तुम्ही जेमिनी app डाउनलोड करा किंवा गुगलवर जेमिनी टाइप करून त्या वेबसाइटला लॉगिन करा

गुगल एआय स्टुडिओ

तिथ गेल्यावर 'ट्राय जेमिनी' निवडा. 

नॅनो बनाना

त्यांनंतर उजव्या बाजूला असलेला 'नॅनो बनाना (जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज)' पर्याय निवडा.

फोटो अपलोड करा

'रन' बटणजवळच्या '+' आयकॉन क्लिक करा आणि 'अपलोड इमेज' मध्ये तुमचा फोटो अॅड करा

3D फोटो प्रॉम्प्ट

चॅटबॉक्समध्ये पुढील प्रॉम्प्ट कॉपीपेस्ट करा आणि ओके दाबा आणि झालं! तुमचा 3D फोटो तयार..

3D Photo Prompt

Create a 1/7 scale intelligent figurine in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is plattered on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the screen in the zbrush modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a BANDAI-style toy packaging box with printing. The packaging feature two dimensional flat illusion.

