इथे मिळते DMart पेक्षा जास्त स्वस्त सामान, बघा एका क्लिकवर..

स्थानिक घाऊक बाजार

स्थानिक घाऊक बाजारात, जसे की क्रॉफर्ड मार्केट, वस्तू डीमार्टपेक्षा 20-30% स्वस्त मिळतात.

स्मार्ट बाजार

स्मार्ट बाजार डीमार्टपेक्षा स्वस्त दरात वस्तू आणि कॅशबॅक ऑफर्स देते.

मेगा मार्ट

मेगा मार्ट काही वस्तूंवर डीमार्टपेक्षा कमी किमतीत खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करतो.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स

बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ग्रोफर्ससारखे प्लॅटफॉर्म कूपन्सद्वारे स्वस्त खरेदी सुलभ करतात.

प्रायव्हेट लेबल प्रॉडक्ट्स

बिग बास्केटचे फ्रेश बास्केटसारखी प्रॉडक्ट्स स्वस्त आणि दर्जेदार असतात.

मोलभावाची कला

घाऊक बाजारात मोलभाव केल्यास किराणा, कपडे आणि घरगुती वस्तूंवर अधिक बचत होते.

सणासुदीच्या ऑफर्स

सणासुदीला ‘बाय वन, गेट वन’ सारख्या ऑफर्समुळे ऑनलाइन खरेदीत मोठी बचत होते.

वीकेंड सेल्स

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवरील वीकेंड सेल्स डीमार्टपेक्षा कमी किमतीत सामान देतात.

सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स

ऑनलाइन मार्केट्सचे सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स अतिरिक्त सवलतींसह खरेदी सुलभ करतात.

