कांदा कापताना आता डोळ्यात पाणी येणार नाही... 'ही' ट्रिक जाणून घ्या

Aarti Badade

कांदा चिरताना

जेवणाची चव वाढवणारा कांदा चिरताना डोळ्यात पाणी येणे किंवा जळजळ होणे ही जवळपास प्रत्येक स्वयंपाकघरातील मोठी समस्या आहे.

Onion cutting hacks

|

Sakal

कांद्यामधील 'Syn-Propanethial-S-Oxide' रसायन

कांदा कापताना त्यातून हवेत सोडले जाणारे विशिष्ट रसायन जेव्हा डोळ्यांपर्यंत पोहोचते, तेव्हा डोळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी नैसर्गिकरी्या अश्रू बाहेर पडतात.

सुरीला लिंबाचा रस लावा

कांदा चिरण्याआधी सुरीला लिंबाचा रस लावल्यास लिंबातील नैसर्गिक आम्ल कांद्यामधून निघणाऱ्या रसायनाचा प्रभाव कमी करते आणि डोळ्यांची जळजळ थांबवते.

१५ ते २० मिनिटे कांदा फ्रिजमध्ये ठेवा

कांदा कापण्यापूर्वी थोडा वेळ फ्रिजमध्ये ठेवल्यास त्यातील थंडपणामुळे गॅस निर्माण करणाऱ्या रसायनाचा वेग मंदावतो आणि ते हवेत कमी पसरते.

धारदार सुरीचा वापर करा

बोथट सुरीमुळे कांद्याच्या पेशी जास्त दाबल्या जाऊन अधिक प्रमाणात रसायन बाहेर पडते; म्हणूनच कांदा कापताना नेहमी धारदार सुरी वापरावी.

पंखा किंवा एक्झॉस्ट फॅन सुरू ठेवा

कांदा कापताना स्वयंपाकघरात हवेचा वेगवान प्रवाह असल्यास कांद्या वायूचे कण थेट डोळ्यांकडे न जाता हवेत दुसरीकडे वाहून जातात.

चॉपिंग बोर्डवर कांदा कापा

काही तज्ज्ञांच्या मते, ओल्या चॉपिंग बोर्डवर किंवा पाण्याजवळ कांदा कापल्यास हवेत पसरणारे रसायन पाण्यात विरघळून डोळ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.

रोजचे काम होईल अधिक सोपे

कांदा कापताना डोळ्यात पाणी येणे नैसर्गिक असले, तरी लिंबू आणि धारदार सुरीसारख्या सोप्या उपायांमुळे गृहिणींना या त्रासापासून मोठा आराम मिळू शकतो.

