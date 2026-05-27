समोरची व्यक्ती खोटं बोलतेय की खरं? 'या' ट्रिकने लगेच पकडा!

Varsha Balhe

नजर चुकवणे

खोटं बोलताना व्यक्ती तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलणं टाळते. ते इकडे-तिकडे पाहतात किंवा पटकन नजर खाली करतात.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

चेहऱ्याला वारंवार हात लावणे

नाकाला स्पर्श करणे, मान खाजवणे किंवा गळ्याला हात लावणे हे खोटं बोलण्याचे संकेत असू शकतात.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

शरीराची ताठरता

खोटं बोलताना व्यक्ती अचानक ताठ होते किंवा बचावात्मक पवित्रा घेते.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

पद्धत

आवाजाची पट्टी अचानक बदलते. व्यक्ती खूप जलद, हळू किंवा अडखळत बोलू शकते.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

माहिती

खोटं बोलणारे लोक स्वतःला खरं सिद्ध करण्यासाठी न विचारताही खूप माहिती देतात.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

विषय

प्रश्न विचारल्यावर ते विषय बदलतात किंवा उडवाउडवीची उत्तरं देतात.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

अति शपथा आणि पुनरावृत्ती

“मी खरं सांगतोय”, “देवाची शपथ” असे शब्द वारंवार वापरणं हेही खोटेपणाचं लक्षण असू शकतं.

Body Language Signs of Lying

|

esakal

सिम कार्डचा एक कोपरा का कापलेला असतो? ९९% लोकांना माहीत नाही यामागचं खरं कारण!

Why SIM Cards Have a Cut Corner

|

esakal

येथे क्लिक करा