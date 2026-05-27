समोरची व्यक्ती खोटं बोलतेय की खरं? 'या' ट्रिकने लगेच पकडा!

Varsha Balhe
खोटं बोलताना व्यक्ती तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलणं टाळते. ते इकडे-तिकडे पाहतात किंवा पटकन नजर खाली करतात.
Body Language Signs of Lying
esakal
नाकाला स्पर्श करणे, मान खाजवणे किंवा गळ्याला हात लावणे हे खोटं बोलण्याचे संकेत असू शकतात.
खोटं बोलताना व्यक्ती अचानक ताठ होते किंवा बचावात्मक पवित्रा घेते.
आवाजाची पट्टी अचानक बदलते. व्यक्ती खूप जलद, हळू किंवा अडखळत बोलू शकते.
खोटं बोलणारे लोक स्वतःला खरं सिद्ध करण्यासाठी न विचारताही खूप माहिती देतात.
प्रश्न विचारल्यावर ते विषय बदलतात किंवा उडवाउडवीची उत्तरं देतात.
“मी खरं सांगतोय”, “देवाची शपथ” असे शब्द वारंवार वापरणं हेही खोटेपणाचं लक्षण असू शकतं.
