सिम कार्डचा एक कोपरा का कापलेला असतो? ९९% लोकांना माहीत नाही यामागचं खरं कारण!

Varsha Balhe
मोबाईलमध्ये सिम योग्य दिशेने बसावे आणि गोंधळ टाळण्यासाठी हा खास कट दिला जातो.
Why SIM Cards Have a Cut Corner
esakal
सुरुवातीच्या काळात सिम कार्ड पूर्णपणे चौकोनी असायची, त्यामुळे लोक ती चुकीच्या पद्धतीने घालत होते.
सिम उलटे घातल्यामुळे फोनमधील नाजूक पिन आणि सिमची चिप खराब होण्याचा धोका वाढत होता.
हा कट सिम योग्य दिशेनेच स्लॉटमध्ये बसवण्याचे मार्गदर्शन करतो.
मोबाईलच्या सिम स्लॉटमध्येही तसाच कट दिलेला असतो, त्यामुळे सिम फक्त एकाच दिशेने फिट होते.
या छोट्या डिझाईनमुळे फोन आणि सिम दोन्हीचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण मिळते.
ETSI या युरोपियन संस्थेने हे डिझाईन जागतिक मानक म्हणून मान्य केले आहे.
सिमचा कापलेला कोपरा हा वापरकर्त्याची सोय, सुरक्षितता आणि योग्य वापर सुनिश्चित करणारी महत्त्वाची तांत्रिक कल्पना आहे.
