सिम कार्डचा एक कोपरा का कापलेला असतो? ९९% लोकांना माहीत नाही यामागचं खरं कारण!

Varsha Balhe

मोबाईलमध्ये सिम योग्य दिशेने बसावे आणि गोंधळ टाळण्यासाठी हा खास कट दिला जातो.

पूर्वी कशी होती सिम कार्ड?

सुरुवातीच्या काळात सिम कार्ड पूर्णपणे चौकोनी असायची, त्यामुळे लोक ती चुकीच्या पद्धतीने घालत होते.

चुकीचे सिम टाकल्याने काय होत होते?

सिम उलटे घातल्यामुळे फोनमधील नाजूक पिन आणि सिमची चिप खराब होण्याचा धोका वाढत होता.

कट केलेला कोपरा कसा मदत करतो?

हा कट सिम योग्य दिशेनेच स्लॉटमध्ये बसवण्याचे मार्गदर्शन करतो.

सिम ट्रेमध्येही असतो तसाच कट

मोबाईलच्या सिम स्लॉटमध्येही तसाच कट दिलेला असतो, त्यामुळे सिम फक्त एकाच दिशेने फिट होते.

फोनची सुरक्षा वाढवणारी रचना

या छोट्या डिझाईनमुळे फोन आणि सिम दोन्हीचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण मिळते.

जागतिक मानक म्हणून स्वीकार

ETSI या युरोपियन संस्थेने हे डिझाईन जागतिक मानक म्हणून मान्य केले आहे.

फक्त डिझाईन नाही, मोठं तंत्रज्ञान!

सिमचा कापलेला कोपरा हा वापरकर्त्याची सोय, सुरक्षितता आणि योग्य वापर सुनिश्चित करणारी महत्त्वाची तांत्रिक कल्पना आहे.

