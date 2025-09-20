लाडकी बहीण योजनेची e-KYC करा एका क्लिकवर..

Saisimran Ghashi

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे, ज्यात पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत दिली जाते.

अपात्र लाभार्थ्यांची समस्या

काही अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आल्याने पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे फसवणूक रोखली जाईल.

मंत्रींची घोषणा

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य आहे आणि सर्व लाभार्थी महिलांना दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी पूर्ण करावी लागेल.

ई-केवायसीची मुदत

लाभार्थी महिलांनी पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

वेब पोर्टलची उपलब्धता

ई-केवायसीसाठी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले असून, तेथे सर्व आवश्यक सुविधा आहेत.

प्रक्रियेचा पहिला टप्पा

संकेतस्थळावर ई-केवायसी बॅनरवर क्लिक करून फॉर्म उघडा, आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाका, संमती देऊन ओटीपी पाठवा आणि आधार-लिंक्ड मोबाईलवर मिळालेल्या ओटीपीने सबमिट करा.

पात्रतेची तपासणी

सबमिट केल्यावर प्रणाली तपासते की केवायसी आधी पूर्ण झाली आहे की नाही; जर नसेल तर आधार क्रमांक पात्र यादीत आहे का हे तपासले जाते आणि पात्र असल्यास पुढे जाता येते.

पती/वडिलांचा आधार क्रमांक

पुढील टप्प्यात पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा टाकून ओटीपी प्रक्रिया पूर्ण करा, ज्यामुळे कुटुंबाची पात्रता तपासली जाते.

घोषणा आणि जात प्रवर्ग

जात प्रवर्ग निवडावा आणि घोषणा करावी लागेल की कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीत नाहीत किंवा निवृत्तीवेतन घेत नाहीत, तसेच कुटुंबात केवळ एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिलेला लाभ मिळतोय.

यशस्वी पूर्णता आणि परिणाम

सर्व बाबी पूर्ण केल्यावर "ई-केवायसी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली" असा संदेश दिसेल; अन्यथा १,५०० रुपयांचा लाभ मिळणार नाही, म्हणून तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन आहे.

