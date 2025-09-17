पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कधी न ऐकलेली प्रेम कहाणी...एकदा बघाच

मोदीजींचा वाढदिवस

पंतप्रधान मोदींचा आज ७५ वा वाढदिवस आहे

मोदीजींची प्रेम कहाणी

पण आज त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा विषय गाजत आहे, ते म्हणजे लग्न

विवाह कधी झाला?

नरेंद्र मोदी आणि जशोदाबेन यांचा घांची जातीच्या परंपरेनुसार बालविवाह झाला, ज्यात १३ व्या वर्षी साखरपुडा आणि १९६८ मध्ये १८ व्या वर्षी लग्न झाले.

प्रेम आणि आधार

हे नाते घरच्यांनी जोडले होते, प्रेमकहाणी नव्हती, पण पंतप्रधान मोदींनी जशोदाबेनला शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केले जेणेकरून त्या स्वावलंबी होतील.

विवाहानंतरचे जीवन

लग्नानंतर फक्त तीन महिने एकत्र राहिले, त्यानंतर मोदींनी घर सोडले आणि संन्यास घेण्यासाठी भारतभर प्रवास केला.

का तुटला विवाह?

राजकीय आणि सामाजिक कार्यासाठी समर्पित होण्याच्या इच्छेने मोदींनी जशोदाबेनला सोडले, जे आरएसएस प्रचारक म्हणून ब्रह्मचर्याच्या नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक होते.

मोदीजी त्यांची बहीण अल्पाबेन यांच्यासोबत

|

जशोदाबेनचे समर्थन

जशोदाबेन आणि मोदींच्या आई-वडिलांनी हे निर्णय स्वीकारले आणि तिने स्वतः शिक्षण घेऊन प्राथमिक शाळेची शिक्षिका म्हणून करिअर केले

घटस्फोटाची अनुपस्थिती

दोघांमध्ये कधीच घटस्फोट झाला नाही, विवाह कायदेशीररित्या कायम आहे आणि जशोदाबेन मोदीजींना पती मानतात

वर्तमान स्थिती

जशोदाबेन गुजरातमधील गावात भावाबरोबर राहतात, पंतप्रधान मोदींच्या यशाचा अभिमान बाळगते आणि पुन्हा एकत्र येण्याची इच्छा व्यक्त केली, पण ते घडले नाही.

