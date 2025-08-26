फेस्टिव्ह सीझनमध्ये उठून दिसायचंय? मग आधी जाणून घ्या चेहऱ्यानुसार मेकअप करायच्या टिप्स!

Anushka Tapshalkar

चेहऱ्याचा आकार ओळखा

सणासुदीला, कार्यक्रमासाठी किंवा साध रोजच्या दैनंदिन जीवनात कॉलेज-ऑफिसला जाताना बहुतेक मुली आणि स्त्रिया मेकअप करतात. मात्र मेकअप करण्याआधी चेहऱ्याचा आकार समजून घेणे गरजेचे आहे.

Face Shape Understanding for Makeup | sakal

गोलाकार चेहरा

डोळ्यांचा मेकअप गडद ठेवा. बोल्ड आयलायनर आणि डार्क आयशॅडो वापरा.

Round Face | sakal

गोल चेहऱ्यासाठी कॉन्ट्युरिंग

फाउंडेशन किंवा कन्सिलरच्या मदतीने कॉन्ट्युरिंग करा जेणेकरून चेहरा सडपातळ दिसेल.

Contour for Round Face | sakal

चौकोनी चेहरा

थोड्या गडद मॅट कलर्सने कॉन्ट्युरिंग करा. ॲंगल्स संतुलित दिसतील यासाठी खास मेकअप करा.

Square Face | sakal

चौकोनी चेहऱ्यासाठी टिप

जॉलाइन आणि कपाळ सॉफ्ट दिसेल असा मेकअप निवडा.

Square Face Tips | sakal

डायमंड आकाराचा चेहरा

संतुलित मेकअप गरजेचा. जॉ लाइन आणि कपाळ मोठे तर चिकबोन्स बारीक दिसतील असे तंत्र वापरा.

Diamond Face | sakal

लंबगोलाकार चेहरा

या चेहऱ्यावर मेकअपनंतर लूक नैसर्गिकच बदलतो. कॉन्ट्युरिंगची गरज नसते.

Oval Face | sakal

योग्य मेकअपने चेहरा उठून दिसतो

आकारानुसार केलेला मेकअप चेहऱ्याचे सौंदर्य अधिक खुलवतो.

Right Makeup Tips | sakal

