पावसातही गरबा खेळण्याचा आनंद कसा घ्यावा?

पुजा बोनकिले
यंदा नवरात्री २२ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे.
नवरात्रीत माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते.
तसेच मोठ्या उत्साहात गरबा खेळला जातो.
पण परतीच्या पावसाचे सावट दिसत आहे. पण तुम्हाला पावसातही गरबा खेळण्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा.
तुम्ही मंडपात गरबा खेळण्याचा आनंद घेऊ शकता. ज्यामुळे तुम्ही भिजणार नाही पण बाहेर पाऊस पडतांना गरबा खेळण्याचा आनंद घेऊ शकता.
हलके, रंगीत आणि वॉटरप्रुफ लहेंगा-चोली किंवा कुर्ता घाला, जे भिजल्यानंतरही नाचण्यास सोपे आणि आरामदायी असतील.
पावसात गरबा खेळतांना घसरण्याचा धोका टाळण्यासाठी नॉन-स्लिप चपला किंवा शूज घाला, ज्यामुळे सुरक्षितपणे गरबा खेळता येईल.
पावसात गरबा खेळताना पावसाची गाणी लावावी. तुम्ही रंगीत छत्रीसह गरबा खेळण्याचा आनंद घेऊ शकता.
गरबा खेळताना पाण्याची डबकी नाही ना याची काळजी घ्यावी.
