Laptop Slow : लॅपटॉप स्लो झालाय? मग हे उपाय करा अन् मग बघा स्पीड!

Mayur Ratnaparkhe

लॅपटॉप स्लोचा परिणाम –

लॅपटॉप स्लो झाल्याचा त्याचा परिणाम आपल्या कामावर दिसून येतो, शिवाय आपली चिडचिडही सुरू होते.

लॅपटॉपची स्लो होण्याचे कारण? –

लॅपटॉप स्लो होण्याची अनेक कारणं असू शकतात, मात्र आपण यावरचे उपाय पाहूयात

SSD लावा –

लॅपटॉपची हार्डडिस्क काढून त्या ऐवजी एसएसडी लावावे, यामुळे लॅपटॉपची स्पीड वाढते.

रॅम वाढवावी –

कमी रॅम असेल तरी देखील लॅपटॉप स्लो होतो, त्यामुळे त्याची रॅम वाढवावी.

अनावश्यक फाईल्स हटवा –

लॅपटॉपमधील अनावश्यक डेटा डिलीट करावा, ज्यामुळे लॅपटॉपचे स्पीड सुधारू शकते.

अँन्टी व्हायरसचा वापर –

लॅपटॉपमध्ये एखादा व्हायरस घुसल्यासही तो स्लो होतो. त्यामुळे अँन्टीव्हायरसचा वापर करावा.

Temp Files डिलीट करा –

लॅपटॉप स्लो करण्यास Temp Files देखील कारणीभूत असू शकतात, या फाईल्स डिलीट कराव्यात.

सॉफ्टवेअर अपडेट -

आपल्या लॅपटॉपचे सॉफ्टवेअर हे वेळोवेळी अपडेट करत रहावे, यामुळे तो स्लो होत नाही.

