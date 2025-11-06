ओठांची शोभा वाढवणाऱ्या लिपस्टिकचा शोध कोणी लावला?

सकाळ डिजिटल टीम

लिपस्टिक

ओठांचे सौदर्य वढवणार्या लिपस्टिकचा शोध कोणी लावला जाणून घ्या.

Lipstick

|

sakal 

प्राचीन वापर

असे सांगीतले जाते की लिपस्टिकचा सर्वात जुना पुरावा सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियात आढळतो. येथील स्त्रिया मौल्यावान रत्ने बारीक करून त्यांची भुकटी ओठांवर लावत असत.

Lipstick

|

sakal 

सिंधू संस्कृती

सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील (Indus Valley Civilization) स्त्रिया ओठांना रंग देण्यासाठी गेरू (Ochre) या नैसर्गिक रंगाचा वापर करत होत्या.

Lipstick

|

sakal 

इजिप्तची राणी क्लियोपात्रा

इजिप्तमध्ये, सुमारे 3100 ईसापूर्व, क्लियोपात्रा सारख्या स्त्रिया लाल रंगाची लिपस्टिक लावत असत. हा रंग कारमाईन (Carmine) नावाच्या किड्यांपासून किंवा शेवाळापासून तयार केला जाई.

Lipstick

|

sakal 

मध्ययुगीन बंदी

मध्ययुगात (Medieval Period) युरोपमध्ये लिपस्टिक आणि इतर सौंदर्यप्रसाधनांना वाईट मानले गेले आणि त्यांचा वापर चर्चने प्रतिबंधित केला. असे सांगीतले जाते.

Lipstick

|

sakal 

ट्युबचा शोध

लिपस्टिकचा वापर सुलभ करण्यासाठी अमेरिकेतील मॉरिस लेव्ही (Maurice Levy) यांनी 1915 मध्ये लिपस्टिक सिलेंडरच्या (Tube) स्वरूपात बाजारात आणली.

Lipstick

|

sakal 

फिरवण्याची यंत्रणा

आज आपण वापरतो त्याप्रमाणे, फिरवून वर-खाली करता येणाऱ्या (Swivel-up) लिपस्टिक ट्युबचे पेटंट जेम्स ब्रुस मेसन (James Bruce Mason) यांनी 1923 मध्ये घेतले. हा लिपस्टिकच्या डिझाइनमधील महत्त्वाचा टप्पा होता.

Lipstick

|

sakal 

स्त्री शक्तीचे प्रतीक

20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला सफ्रेजेट्स (Suffragettes - महिला मतदानाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या) आंदोलकांनी लिपस्टिकचा वापर सशक्तीकरण आणि बंडाचे प्रतीक म्हणून केला.

Lipstick

|

sakal 

हॉलीवूडचे महत्त्व

1930 ते 1950 च्या दशकात हॉलीवूडच्या अभिनेत्रींनी गडद लाल लिपस्टिकला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली, ज्यामुळे ती जगभरातील महिलांच्या मेकअपचा एक आवश्यक भाग बनली.

Lipstick

|

sakal 

मानवी अस्तित्वासाठी सुरूवात झाली पण...; मेकअप सौंदर्य वाढवणारे साधन कसे बनले? वाचा इतिहास

Makeup History

|

ESakal

येथे क्लिक करा