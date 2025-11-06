ओठांची शोभा वाढवणाऱ्या लिपस्टिकचा शोध कोणी लावला?

सकाळ डिजिटल टीम
ओठांचे सौदर्य वढवणार्या लिपस्टिकचा शोध कोणी लावला जाणून घ्या.
Lipstick
sakal
असे सांगीतले जाते की लिपस्टिकचा सर्वात जुना पुरावा सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियात आढळतो. येथील स्त्रिया मौल्यावान रत्ने बारीक करून त्यांची भुकटी ओठांवर लावत असत.
Lipstick
sakal
सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील (Indus Valley Civilization) स्त्रिया ओठांना रंग देण्यासाठी गेरू (Ochre) या नैसर्गिक रंगाचा वापर करत होत्या.
Lipstick
sakal
इजिप्तमध्ये, सुमारे 3100 ईसापूर्व, क्लियोपात्रा सारख्या स्त्रिया लाल रंगाची लिपस्टिक लावत असत. हा रंग कारमाईन (Carmine) नावाच्या किड्यांपासून किंवा शेवाळापासून तयार केला जाई.
Lipstick
sakal
मध्ययुगात (Medieval Period) युरोपमध्ये लिपस्टिक आणि इतर सौंदर्यप्रसाधनांना वाईट मानले गेले आणि त्यांचा वापर चर्चने प्रतिबंधित केला. असे सांगीतले जाते.
Lipstick
sakal
लिपस्टिकचा वापर सुलभ करण्यासाठी अमेरिकेतील मॉरिस लेव्ही (Maurice Levy) यांनी 1915 मध्ये लिपस्टिक सिलेंडरच्या (Tube) स्वरूपात बाजारात आणली.
Lipstick
sakal
आज आपण वापरतो त्याप्रमाणे, फिरवून वर-खाली करता येणाऱ्या (Swivel-up) लिपस्टिक ट्युबचे पेटंट जेम्स ब्रुस मेसन (James Bruce Mason) यांनी 1923 मध्ये घेतले. हा लिपस्टिकच्या डिझाइनमधील महत्त्वाचा टप्पा होता.
Lipstick
sakal
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला सफ्रेजेट्स (Suffragettes - महिला मतदानाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या) आंदोलकांनी लिपस्टिकचा वापर सशक्तीकरण आणि बंडाचे प्रतीक म्हणून केला.
Lipstick
sakal
1930 ते 1950 च्या दशकात हॉलीवूडच्या अभिनेत्रींनी गडद लाल लिपस्टिकला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली, ज्यामुळे ती जगभरातील महिलांच्या मेकअपचा एक आवश्यक भाग बनली.
Lipstick
sakal
Makeup History
ESakal