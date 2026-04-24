सततची अ‍ॅसिडिटी किती धोकादायक असू शकते?

Aarti Badade

केवळ सामान्य समस्या नाही!

अनेकांना वारंवार अ‍ॅसिडिटीचा त्रास होतो आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? ही साधी वाटणारी समस्या भविष्यात मोठ्या आजारांना निमंत्रण देऊ शकते.

Acidity side effects

|

Sakal

GERD चा मोठा धोका

वारंवार अ‍ॅसिडिटी होणे हे 'गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज' (GERD) चे लक्षण असू शकते. जेव्हा पोटातील आम्ल वारंवार अन्ननलिकेत परत येते, तेव्हा ही स्थिती निर्माण होते.

अन्ननलिकेला सूज आणि वेदना

पोटातील आम्ल वारंवार वर आल्यामुळे छातीत तीव्र जळजळ होते. या समस्येकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास अन्ननलिकेच्या नाजूक अस्तराला सूज येऊ शकते, ज्याला 'एसोफॅगायटिस' म्हणतात.

अल्सर आणि गिळण्यास त्रास

सततच्या अ‍ॅसिडिटीमुळे अन्ननलिकेत जखमा किंवा अल्सर होऊ शकतात. यामुळे जेवण गिळताना त्रास होणे किंवा घशात सतत काहीतरी अडकल्यासारखे वाटणे अशा समस्या उद्भवतात.

अ‍ॅसिडिटीची मुख्य कारणे काय?

लठ्ठपणा, अति प्रमाणात मसालेदार पदार्थ खाणे, धूम्रपान आणि रात्री उशिरा जेवण्याची सवय यामुळे अ‍ॅसिडिटीचा त्रास वाढतो. चुकीची जीवनशैली हे या आजाराचे मूळ कारण आहे.

औषधे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही

अ‍ॅसिडिटी झाल्यावर आपण अनेकदा झटपट आराम मिळवण्यासाठी 'अँटासिड' गोळ्या घेतो. परंतु, ही औषधे केवळ तात्पुरता आराम देतात; आजार मुळापासून घालवण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे.

बचावासाठी सोपे नियम पाळा

अ‍ॅसिडिटी टाळण्यासाठी नेहमी हलके आणि पचायला सोपे अन्न खावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेवणानंतर लगेच झोपू नका; किमान २ ते ३ तासांचे अंतर ठेवा आणि नियमित व्यायाम करा.

