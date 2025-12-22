₹५ ते ₹१,००० पर्यंत शुल्क... महाराष्ट्रात दारू पिण्यासाठी परवाना कसा मिळतो? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया

Vrushal Karmarkar
भारतात दररोज अंदाजे ५० दशलक्ष लिटर दारू वापरली जाते. या आकडेवारीवरून देशातील दारूप्रेमींची संख्या दिसून येते. पार्टी असो किंवा सण असो, दारू अनेक कार्यक्रमांचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
पण तुम्हाला माहित आहे का की काही शहरांमध्ये दारू पिण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे? महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू आहे. याची प्रक्रिया आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे उत्पादन शुल्क धोरण असते. काही शहरे आणि राज्यांमध्ये दारूचे नियम खूप कडक आहेत. तिथे दारू पिण्यापूर्वी परवाना आवश्यक आहे.
परवान्याशिवाय दारू पिणे हा गुन्हा मानला जातो. म्हणून जर तुम्ही तिथे सहलीची योजना आखत असाल तर ही माहिती आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात, मुंबई, पुणे आणि नाशिक सारख्या शहरांमध्ये दारू पिण्यासाठी मद्यपान परवाना आवश्यक आहे. सरकारी वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करून ही परवानगी मिळवता येते.
हॉटेल आणि बारमध्ये दारू पिणाऱ्यांनाही ही परवानगी दाखवावी लागते. गुजरात आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये दारूबंदी लागू आहे. दारूचे सेवन, बाळगणे किंवा वाहतूक करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.
गुजरात काही विशिष्ट परिस्थितींसाठी परवाने देते. जसे की परदेशी नागरिकांसाठी, वैद्यकीय गरजांसाठी किंवा विशेष परवानग्यांसाठी. यासाठी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. परवानग्या विशिष्ट प्रमाणात मर्यादित आहेत.
जर तुम्हाला महाराष्ट्रात परवाना मिळवायचा असेल, तर तुम्ही https://exciseservices.mahaonline.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकता .
तुमच्या अर्जासोबत तुमचे आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक असेल. परवाना शुल्क वेगवेगळे असते.
महाराष्ट्रात, वार्षिक परवान्याचे शुल्क ₹१०० ते ₹१,००० पर्यंत असते. परवाने एका दिवसासाठी देखील उपलब्ध आहेत. ज्याची किंमत ₹५ ते ₹५० दरम्यान आहे. हे परवाने डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
जर तुम्ही परवान्याशिवाय मद्यपान करताना आढळलात तर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. ड्राय स्टेट्समध्ये हा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे दंड आणि तुरुंगवास देखील होऊ शकतो.
