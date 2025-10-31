लग्नात भेट देण्यासाठी १०-२० रुपयांचे नोटांचे नवे बंडल कसे मिळवाल? 'हा' आहे सोपा अन् कायदेशीर मार्ग

Yashwant Kshirsagar
भारतात लग्नात १० किंवा २० रुपयांच्या नोटांचे नवे बंडल भेट देणे ही जुनी परंपरा आहे
या नव्या कोऱ्या नोटांच्या बंडलांची मागणी नेहमीच असते पण लग्नाच्या हंगामात हे बंडल मिळवणे अवघड असते.
सहज आणि कायदेशीरपणे या नोटांचे नवे बंडल कसे मिळवायचे याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
सगळ्या पहिला आणि विश्वसनीय पर्याय ही तुमच्या परिसरात असणारी स्थानिक बॅंक, एसबीआय, पीएनबी किंवा बँक ऑफ बडोदा सारख्या बँकेत जाऊन नव्या नोटांचे बंडल मागवा.
कॅशियरला सांगा की लग्नासाठी १० किंवा २० रुपयांच्या नवीन बंडलची गरज आहे. विशेषतः जास्त रकमेसाठी ओळखपत्र सोबत ठेवा.
मोठ्या प्रमाणात नोटा हव्या असतील तर RBI इश्यू ऑफिसशी संपर्क साधा. ते बँकांद्वारे नवीन बंडल वितरित करतात.
RBI पब्लिक इश्यू काउंटरला विचारा की कोणत्या बँकांमध्ये १० किंवा २० रुपयांच्या नवीन नोटा उपलब्ध आहेत.
अधिकृत मनी चेंजर्सकडून लहान बंडल मिळू शकतात. नोटा स्वच्छ आणि कायदेशीर असल्याची खात्री करा; अनधिकृत विक्रेत्यांना टाळा.
लग्नसमारंभासाठी सजावटीचे साहित्या ज्या दुकानांत मिळते त्या दुकानांत देखील तुम्हाला १० आणि २० रुपयांचे नवे कोरे बंडल मिळू शकतात.
लग्न हंगामात २-३ आठवडे आधीच नोटांचे बंडल मागवा. जवळच्या बॅंक शाखा व्यवस्थापकाशी संपर्क ठेवा. मध्यस्थ किंवा अनधिकृत स्त्रोत टाळा, जेणेकरून बनावट नोटांचा धोका टळेल.
