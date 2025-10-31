लग्नात भेट देण्यासाठी १०-२० रुपयांचे नोटांचे नवे बंडल कसे मिळवाल? 'हा' आहे सोपा अन् कायदेशीर मार्ग

Yashwant Kshirsagar

जुनी परंपरा

भारतात लग्नात १० किंवा २० रुपयांच्या नोटांचे नवे बंडल भेट देणे ही जुनी परंपरा आहे

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

मागणी

या नव्या कोऱ्या नोटांच्या बंडलांची मागणी नेहमीच असते पण लग्नाच्या हंगामात हे बंडल मिळवणे अवघड असते.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

कसे मिळवायचे

सहज आणि कायदेशीरपणे या नोटांचे नवे बंडल कसे मिळवायचे याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

जवळची बँक

सगळ्या पहिला आणि विश्वसनीय पर्याय ही तुमच्या परिसरात असणारी स्थानिक बॅंक, एसबीआय, पीएनबी किंवा बँक ऑफ बडोदा सारख्या बँकेत जाऊन नव्या नोटांचे बंडल मागवा.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

ओळखपत्र

कॅशियरला सांगा की लग्नासाठी १० किंवा २० रुपयांच्या नवीन बंडलची गरज आहे. विशेषतः जास्त रकमेसाठी ओळखपत्र सोबत ठेवा.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

आरबीआय

मोठ्या प्रमाणात नोटा हव्या असतील तर RBI इश्यू ऑफिसशी संपर्क साधा. ते बँकांद्वारे नवीन बंडल वितरित करतात.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

चौकशी

RBI पब्लिक इश्यू काउंटरला विचारा की कोणत्या बँकांमध्ये १० किंवा २० रुपयांच्या नवीन नोटा उपलब्ध आहेत.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

मनी चेंजर्स

अधिकृत मनी चेंजर्सकडून लहान बंडल मिळू शकतात. नोटा स्वच्छ आणि कायदेशीर असल्याची खात्री करा; अनधिकृत विक्रेत्यांना टाळा.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

सजावटीची दुकाने

लग्नसमारंभासाठी सजावटीचे साहित्या ज्या दुकानांत मिळते त्या दुकानांत देखील तुम्हाला १० आणि २० रुपयांचे नवे कोरे बंडल मिळू शकतात.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

आगाऊ नियोजन

लग्न हंगामात २-३ आठवडे आधीच नोटांचे बंडल मागवा. जवळच्या बॅंक शाखा व्यवस्थापकाशी संपर्क ठेवा. मध्यस्थ किंवा अनधिकृत स्त्रोत टाळा, जेणेकरून बनावट नोटांचा धोका टळेल.

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

अजबच ! इथे लग्नासाठी तरुणींना करावे लागते मुंडण, हजारो वर्षांपासून सुरु आहे परंपरा

Chinese marriage rituals

|

esakal

येथे क्लिक करा