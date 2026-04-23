मासिक पाळी दरम्यान पिंपल्स येतायत? 'हा' उपाय करा रात्रीत येईल ग्लो!

Aarti Badade

पाळी आणि पिंपल्सचे नाते

मासिक पाळीच्या दरम्यान होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे अनेक महिलांच्या चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात. यामुळे त्वचा संवेदनशील होते आणि चेहऱ्यावर काळे डाग पडू लागतात.

Period acne home remedies

|

Sakal

कोरफडीचा गारवा

कोरफडीच्या पानातून ताजा गर काढून तो पिंपल्सवर लावा. २० मिनिटांनी चेहरा थंड पाण्याने धुवा. दिवसातून दोनदा हा उपाय केल्यास पिंपल्सची जळजळ कमी होऊन त्वचा स्वच्छ होते.

Period acne home remedies

|

Sakal

टी ट्री ऑईलचा वापर

कापसाच्या बोळ्यावर थोडे टी ट्री ऑईल घेऊन ते थेट पिंपल्सवर लावा. १० मिनिटे तसेच राहू द्या आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ करा. यामुळे पिंपल्समधील बॅक्टेरिया नष्ट होण्यास मदत होते.

Period acne home remedies

|

sakal

दह्याचा थंडवा

बोटावर थोडे दही घेऊन ते पिंपल्सवर २० मिनिटे लावून ठेवा. दह्यातील लॅक्टिक ॲसिडमुळे पिंपल्स सुकण्यास मदत होते. चेहरा धुतल्यानंतर त्वचेला मॉइश्चरायझर लावायला विसरू नका.

Period acne home remedies

|

Sakal

बर्फाचा शेक

बर्फाचा तुकडा एका स्वच्छ कापडात गुंडाळून पिंपल्सवर ५ ते १० मिनिटे लावा. यामुळे पिंपल्सची सूज आणि लालसरपणा त्वरित कमी होतो, तसेच त्वचा मऊ आणि चमकदार बनते.

Period acne home remedies

|

Sakal

दूध आणि हळदीची पेस्ट

एका बाऊलमध्ये दूध, पाणी आणि चिमूटभर हळद मिक्स करून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट पिंपल्सवर १५-२० मिनिटे लावून ठेवा. हळदीतील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म पिंपल्स मुळापासून घालवण्यास मदत करतात.

Period acne home remedies

|

Sakal

मध आणि दालचिनीचा मास्क

मध आणि दालचिनी पावडर एकत्र करून पिंपल्सवर लावा. यातील पोषक घटकांमुळे त्वचेला पोषण मिळते, सूज कमी होते आणि चेहऱ्यावरील काळे डाग हळूहळू नाहीसे होतात.

Period acne home remedies

|

Sakal

