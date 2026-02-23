घरी वेलचीचे रोप लावण्याची सोपी पद्धत

Puja Bonkile
वेलची ही फक्त एक मसाला नाही तर ती एक सुंदर आणि सुगंधी वनस्पती देखील आहे.
योग्य काळजी घेतल्यास, तुम्ही ती घरातील कुंडीत किंवा स्वयंपाकघरातील बागेत सहजपणे वाढवू शकता.
नेहमी ताजी हिरवी वेलची वापरा. वाळलेली किंवा खूप जुनी वेलची उगवण कमी करेल. वेलची उघडा आणि बिया काढून टाका.
बियाणे २४ तास कोमट पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे बाहेरील कठीण थर मऊ होईल आणि उगवण जलद होईल.
वेलचीला हलकी, सेंद्रिय आणि चांगला निचरा होणारी माती आवडते. ४०% बागेची माती, ३०% कंपोस्ट आणि ३०% कोकोपीट किंवा वाळू मिसळा.
६-८ इंचाच्या भांड्यात माती भरा. बिया १ इंच खोलवर ढकलून त्यावर हलकीशी माती शिंपडा आणि चांगले पाणी घाला.
थेट सूर्यप्रकाश टाळा. तेजस्वी अप्रत्यक्ष प्रकाश आणि हलक्या सावलीला प्राधान्य दिले पाहिजे. १८-३०° सेल्सिअस तापमानात उगवण उत्तम होते.
माती नेहमी थोडीशी ओलसर ठेवा. पाणी साचू देऊ नका. रोपे २०-२५ दिवसांत दिसली पाहिजेत. कधीकधी, यासाठी ३०-४० दिवस लागू शकतात.
वेलचीची झाडे हळूहळू वाढतात. फळे येण्यासाठी २-३ वर्षे लागू शकतात. नियमित सेंद्रिय खत द्या आणि ओलावा राखा.
