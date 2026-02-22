गरमी वाढली की लगेच बदला डाएट! ‘या’ 8 पदार्थांचा करा समावेश

Puja Bonkile
शरीराला थंडावा देतात, पचन सुधारतात आणि डिहायड्रेशन टाळतात.
पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने शरीर हायड्रेट ठेवतात.
थंड गुणधर्मामुळे शरीरातील उष्णता कमी करते.
नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स देऊन शरीराला ऊर्जा देते. उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन होत नाही.
व्हिटॅमिन सी देऊन थकवा कमी करते आणि शरीर ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.
हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात.
सॅलेड हलका, पचायला सोपा आणि पोषणमूल्यांनी भरपूर असतात.
