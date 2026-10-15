घरीच कुंड्यांमध्ये सहज उगवा पौष्टिक चिया सीड्स; पाहा सोपी पद्धत!

सकाळ डिजिटल टीम
चिया सीड्स पोषक घटकांनी समृद्ध असतात आणि योग्य काळजी घेतल्यास घरातील कुंडीत फक्त काही दिवसांत त्यांचे अंकुर सहज फुटतात.
Chia Seeds Cultivation
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लागवडीसाठी चांगल्या दर्जाचे बी निवडावे, साधारण ८ ते १० इंच खोल कुंडी घ्यावी आणि त्यात उत्तम निचरा होणारी सुपीक माती भरावी.
Chia Seeds Cultivation
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माती हलकी ओलसर करून त्यावर बिया समान अंतरावर पसराव्यात आणि वरून मातीचा अतिशय पातळ थर देऊन बिया झाकून घ्याव्यात.
Chia Seeds Cultivation
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बिया पेरल्यानंतर स्प्रे बॉटलने हलके पाणी मारावे, कारण पाण्याच्या मोठ्या धारेमुळे बिया जागेवरून हलण्याची शक्यता असते.
Chia Seeds Cultivation
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कुंडी अशा ठिकाणी ठेवावी जिथे रोज ४ ते ६ तास हलके ऊन मिळेल, कारण अतिशय कडक ऊन छोट्या रोपांना नुकसान पोहोचवू शकते.
Chia Seeds Cultivation
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माती नेहमी हलकी ओलसर ठेवावी, पण जास्त पाणी देणे टाळावे; कुंडीत जास्त पाणी साचल्यास रोपांची मुळे सडून ती खराब होऊ शकतात.
Chia Seeds Cultivation
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साधारण ७ ते १४ दिवसांत चिया सीड्सची छोटी-छोटी रोपे बाहेर येऊ लागतात, ज्यातील सुकलेली पाने वेळोवेळी काढून टाकणे गरजेचे असते.
Chia Seeds Cultivation
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रोपे व्यवस्थित वाढल्यानंतर त्यांच्या पानांचा आहारात वापर करता येतो, तर बिया हव्या असल्यास रोपांना पूर्ण वाढू देऊन त्यावर फुले आणि बिया तयार होऊ द्याव्यात.
Chia Seeds Cultivation
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