Diwali Decoration Tips: दिवाळी सजावटीसाठी घरीच झेंडूच्या फुलांची लागवड कशी कराल?

दिवाळीच्या सणात घराची सजावट, रोशणाई आणि झेंडूच्या फुलांच्या माळांशिवाय अपूर्ण वाटते. परंतु सणाच्या काळात झेंडूची फुलं महाग मिळतात. अशा परिस्थितीत ही फुलं घरच्या घरीच उगवली तर कसं होईल? चला तर मग जाणून घेऊया घरच्या घरी झेंडूचे रोप उगवण्याची सोपी पद्धत.

योग्य प्रमाणात खत

नायट्रोजन आणि पोटॅशियम असलेले खत वापरा. शेणाचे द्रव, एप्सम सॉल्ट आणि समुद्री गवताचे खत एकत्र करून मातीत मिसळा. यामुळे फुलांची संख्या आणि आकार वाढण्यास मदत होते.

मातीचे योग्य मिश्रण

४०% नदीतील वाळू, २०% वर्मीकंपोस्ट, ४०% बागेची माती, यामुळे मुळांची चांगली वाढ होते आणि रोप मजबूत राहते.

उगवण्याचा योग्य वेळ

झेंडूच्या छाटणीसाठी ऑगस्ट महिना अत्यंत उपयुक्त आहे. यामुळे दिवाळीपर्यंत फुलांनी बाग भरून जाते.

पिचिंग आणि प्रूनिंग

बीऐवजी कटिंगने वाढवलेले रोप अधिक फुलते. वरच्या भागांचे पिंचिंग केल्याने रोपे घनदाट होतात आणि जास्त कळ्या येतात.

पुरेसा सूर्यप्रकाश

फुलांच्या निर्मितीसाठी रोपांना रोज पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळू द्या.

वेळोवेळी पाणी द्या

मातीचा वरचा थर कोरडा झाल्यावरच पाणी घाला. कायम ओलसर मातीमुळे मुळे सडू शकतात.

कीड आणि रोगांपासून संरक्षण

साप्ताहिक किंवा वेळोवेळी कडूनिंबाच्या तेल फवारणी करा. यामुळे कीड आणि रोगांपासून बचाव होतो.

