रताळ्याची लागवड करा घरच्या घरी अन् वेलीने वाढवा बाल्कनीची शोभा!

Pranali Kodre
रताळे भारतात अनेकदा उपवासात खाल्ले जाते. रताळे घरच्या घरीही कुंडीत अगदी सहज लावता येतात. (Grow Sweet Potatoes at Home)
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
निरोगी रताळे घेऊन रताळे अर्धे पाण्यात बुडतील अशा पद्धतीने एका भांड्यात ठेवा. त्याला १-२ आठवड्यांत मुळ्या आणि वर हिरवे अंकुर (Slips) फुटतील.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
अंकुर थोडे २-३ इंच मोठे झाल्यावर ते हळूवार तोडून दुसऱ्या पाण्यात ठेवल्यास मुळे अजून मजबूत होतात.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
रताळे जमिनीखाली वाढत असल्याने किमान १२ ते १५ इंच खोल आणि रुंद कुंडी घ्या किंवा ग्रो बॅग वापरा.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
५०% बागेची माती, ३०% वर्मीकंपोस्ट/शेणखत आणि २०% वाळू/कोकोपीट असे मातीचे मिश्रण करा. माती भुसभुशीत पाहिजे.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
तयार झालेले अंकुर मातीत २-३ इंच खोल पुरा आणि लगेचच थोडे पाणी द्या.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
रताळ्याच्या वेलीला ५-६ तास चांगला सूर्यप्रकाश मिळेल, अशा ठिकाणी कुंडी ठेवा.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
मातीचा वरचा थर सुकला, तरच पाणी द्या. अतिपाण्याने रताळी सडू शकतात. तसेच महिन्यातून एकदा सेंद्रिय खत द्या.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
लागवडीनंतर साधारण ४ महिन्यांद रताळी तयार होतात. वेलीवरील पाने पिवळी पडू लागली की काढणीची वेळ जवळ आली असे समजा.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
रताळ्याच्या वेली दिसायला खूप सुंदर असतात, त्यामुळे त्या बाल्कनी किंवा खिडकीचीही शोभासुद्धा वाढवतात.
Grow Sweet Potatoes at Home
Sakal
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Sakal