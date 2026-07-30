टोमॅटो कुंडीत कसे लावावे?

Pranali Kodre

टोमॅटोचे झाड

घरच्या घरी टोमॅटो पिकवणे खूप सोपे आहे.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

कुंडी

टोमॅटोची मुळे खोलवर पसरत असल्याने त्यासाठी १२ ते १५ इंच खोल आणि रुंद कुंडी वापरा किंवा ग्रो-बॅगही वापरता येते.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

पाण्याचा निचरा

कुंडीच्या तळाची पाण्याचा निचरा होण्यासाठी छिद्र (Drainage hole) असणेही गरजेचे आहे.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

मातीचे मिश्रण

मातीच्या मिश्रणासाठी ४० टक्के बागेतील माती, ३० टक्के गांडूळखत किंवा शेणखत, २० टक्के कोकोपीट आणि १० टक्के वाळू/रेती वापरा.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

रोप कसं तयार करायचं?

घरातील चांगल्या टोमॅटोच्या बिया किंवा दुकानातून हायब्रिड बिया आणून एका छोट्या ट्रे किंवा कपमध्ये लावा. ३-४ आठवड्यात रोपं ४-५ इंच वाढतात.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

तयार रोप

नर्सरीतूनगही ३-४ इंचाचे रोप थेट आणता येते.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

कुंडीत लावा रोप

हे रोप कुंडीतील मातीच्या मिश्रणात लहान खड्डा करून लावता येते. रोपाचे खोड थोडे खोलवर लावले, तर त्यालाही नवीन मुळं फुटून रोप मजबूत होतं. रोप लावल्यावर सुरुवातीला भरपूर पाणी द्या.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

भरपूर सूर्यप्रकाश

टोमॅटोच्या झाडाला रोज ६ ते ८ तास थेट ऊन मिळणे गरजेचे असते.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

पाणी

टोमॅटोच्या रोपाच्या मातीचा वरचा थर कोरडा वाटल्यानंतर पाणी द्या. माती ओलसर, पण रोपामध्ये जास्त पाणी साचू देऊ नका, नाहीतर मुळं कुजतात.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

आधार

रोप जरा एक-दीड फुट उंच झाल्यानंतर मात्र त्याला काठीचा किंवा कशाचा तरी आधार द्या, ज्यामुळे ते रोप टोमॅटोच्या वजनाने वाकणार नाही.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

पोषण

टोमॅटोला कॅल्शियमची गरज लागत असल्याने अंड्याच्या टरफलांचा चुरा किंवा १-२ खडूचे तुकडे मातीत मिसळा. महिन्यातून दोनदा १ मूठ वर्मीकंपोस्ट किंवा केळीच्या सालींचे पाणी द्या.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

छोटणी आणि कीड नियंत्रण

झाडाची सुकलेली पानं आणि अनावश्यक छोटे फुटवे (Suckers) काढून टाका. तसेच कीड नियंत्रणात ठेवा.

Growing Tomatoes at Home

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Sakal

नागचाफा आणि सोनचाफ्यातील फरक काय?

Nag Champa vs Son Champa

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Sakal

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