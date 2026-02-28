रसाळ अन् केमिकल-फ्री कलिंगड न कापता कसे ओळखावे?

उन्हाळ्यात गोड आणि नैसर्गिकरीत्या पिकलेले कलिंगड ओळखण्यासाठी 'या' सोप्या टिप्स फॉलो करा.chemical free watermelon

देठावरून ओळखा

कलिंगडाचा देठ सुकलेला आणि तपकिरी असेल, तर समजावे की ते फळ वेलावरच नैसर्गिकरीत्या पिकलेले आहे.

पिवळा डाग तपासा

कलिंगडावर असलेला जमिनीकडील भाग (Field Spot) गडद पिवळा किंवा क्रीम रंगाचा असल्यास ते फळ गोड असते.

आवाजाची चाचणी

कलिंगडावर हलकी थाप मारल्यावर जर 'पोकळ' आवाज आला, तर ते फळ आतून पूर्णपणे पिकलेले आणि रसाळ असते.

वजनाचा अंदाज घ्या

दोन सारख्या आकाराच्या फळांपैकी जे कलिंगड वजनाला जास्त जड भरेल, तेच निवडा कारण त्यात पाण्याचे प्रमाण उत्तम असते.

रसायनांपासून सावध राहा

FSSAI नुसार, जर कलिंगडाचा गर असामान्य गडद लाल असेल आणि चव कृत्रिम वाटत असेल, तर त्यात इंजेक्शनचा वापर असू शकतो.

आरोग्यदायी निवड

नैसर्गिक कलिंगड निवडून त्यातील लायकोपीन आणि व्हिटॅमिन C चा लाभ घ्या, ज्यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल.

