रसाळ अन् केमिकल-फ्री कलिंगड न कापता कसे ओळखावे?

Aarti Badade
उन्हाळ्यात गोड आणि नैसर्गिकरीत्या पिकलेले कलिंगड ओळखण्यासाठी 'या' सोप्या टिप्स फॉलो करा.chemical free watermelon
कलिंगडाचा देठ सुकलेला आणि तपकिरी असेल, तर समजावे की ते फळ वेलावरच नैसर्गिकरीत्या पिकलेले आहे.
कलिंगडावर असलेला जमिनीकडील भाग (Field Spot) गडद पिवळा किंवा क्रीम रंगाचा असल्यास ते फळ गोड असते.
कलिंगडावर हलकी थाप मारल्यावर जर 'पोकळ' आवाज आला, तर ते फळ आतून पूर्णपणे पिकलेले आणि रसाळ असते.
दोन सारख्या आकाराच्या फळांपैकी जे कलिंगड वजनाला जास्त जड भरेल, तेच निवडा कारण त्यात पाण्याचे प्रमाण उत्तम असते.
FSSAI नुसार, जर कलिंगडाचा गर असामान्य गडद लाल असेल आणि चव कृत्रिम वाटत असेल, तर त्यात इंजेक्शनचा वापर असू शकतो.
नैसर्गिक कलिंगड निवडून त्यातील लायकोपीन आणि व्हिटॅमिन C चा लाभ घ्या, ज्यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल.
Dark Green vs Striped Watermelon
Sakal