Khava Purity Test : भेसळयुक्त खवा कसा ओळखाल? जाणून घ्या ८ घरगुती आणि सोपे उपाय

Sandeep Shirguppe

रंगावरून ओळखा

शुद्ध खवा साधारण पांढऱ्या ते फिकट क्रीम रंगाचा असतो. खूप पिवळसर रंगअसेल तर भेसळ असू शकते.

Khava Purity Test food quality

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वास घ्या

शुद्ध खव्याला दुधाचा हलका गोड वास येतो. आंबट, तेलकट किंवा रासायनिक वास असल्यास खवा खराब असू शकतो.

Khava Purity Test food quality

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हाताने चोळून पाहा

खवा हातात घेतल्यावर मऊ आणि एकजीव वाटतो. खूप चिकट, दाणेदार किंवा पावडरसारखा असेल तर भेसळीची शक्यता आहे.

Khava Purity Test food quality

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esakal

पाण्यातील चाचणी

कोमट पाण्यात खव्याचा छोटा तुकडा टाका. शुद्ध खवा सहज मिसळतो, तर भेसळयुक्त खव्यात गुठळ्या दिसतात.

Khava Purity Test food quality

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esakal

चव तपासा

भेसळ खवा साबणासारखा, कडू किंवा विचित्र चवीचा असल्यास तो खवा टाळावा.

Khava Purity Test food quality

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esakal

गरम केल्यावर निरीक्षण

खवा गरम केल्यावर थोडेसे तूप बाहेर पडते. जर तेलकट थर किंवा अनैसर्गिक अवशेष दिसले तर भेसळ असू शकते.

Khava Purity Test food quality

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esakal

आयोडीन चाचणी

खव्यात आयोडीनचे दोन-तीन थेंब टाकल्यावर रंग निळा झाला तर त्यात स्टार्च मिसळलेले असू शकते.

Khava Purity Test food quality

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esakal

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