खराब आंबा कसा ओळखाल? ‘या’ 2 सोप्या ट्रिक्सने फसवणूक टाळा!

Aarti Badade
उन्हाळ्यात बाजारात हापूस आंब्यांची मोठी आवक होते. पण अनेकदा बाहेरून पिवळाधमक दिसणारा आंबा कापल्यावर आतून खराब निघतो.
identify bad mango
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, हापूस आंबा खरेदी करताना त्याचा आकार सर्वात महत्त्वाचा असतो. उभट आकाराचे आंबे सहसा आतून चांगले असतात.
जर हापूस आंब्याचा आकार पूर्णपणे गोलाकार असेल, तर असा आंबा बाहेरून टवटवीत दिसला तरी आतून खराब निघण्याची शक्यता जास्त असते.
आंबा फिरवून त्याच्या देठाकडचा भाग नीट तपासा. जर देठाच्या जागी खोल खड्डा दिसत असेल, तर तो आंबा आतून सडलेला असू शकतो.
अस्सल आणि चांगल्या हापूसच्या देठाकडचा भाग हा किंचित खोलगट पण सरळ रेषेत दिसणारा असतो. खरेदी करताना ही बारीक गोष्ट नक्की तपासा.
काहीवेळा झाडावरून काढताना आंबे खाली पडतात. अशा मार लागलेल्या आंब्यांवर काळे डाग पडतात आणि ते पिकताना आतून खराब होतात.
केवळ रंगावर न जाता, या २ सोप्या ट्रिक्स (आकार आणि देठ) वापरून तुम्ही नेहमी उत्कृष्ट दर्जाचा आणि गोड आंबा निवडू शकता.
