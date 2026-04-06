उन्हाळ्यात त्वचा ड्राय होतेय? ‘हे’ उपाय करा; त्वचा राहील मऊ अन् टवटवीत!

Aarti Badade

वाढत्या उन्हाचा त्वचेवर परिणाम

राज्यात उन्हाचा चटका वाढल्याने त्वचा कोरडी पडणे, रखरखीत होणे आणि प्रचंड घाम येणे अशा समस्या जाणवू लागतात.

फेस वॉश

उन्हाळ्यात चेहरा स्वच्छ ठेवणे गरजेचे असले तरी, दिवसातून केवळ दोनच वेळा जेंटल फेस वॉशने चेहरा धुवावा. वारंवार फेस वॉश वापरल्याने त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी होऊ शकतो.

साध्या पाण्याचा वापर करा

जर तुम्हाला वारंवार घाम येत असेल आणि चेहरा धुवावासा वाटत असेल, तर फेस वॉशऐवजी फक्त साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. जास्त प्रमाणात एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश वापरणे टाळावे.

मॉइश्चरायझर लावणे आवश्यक

चेहरा धुतल्यानंतर त्वचेवर जेंटल मॉइश्चरायझर नक्की लावा. उन्हाळ्यासाठी प्रामुख्याने 'ऑईल कंट्रोल' (Oil Control) मॉइश्चरायझर निवडल्यास त्वचा चिकट न होता हायड्रेटेड राहते.

सनस्क्रीन

सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून वाचण्यासाठी सनस्क्रीन हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तुम्ही घरात असा किंवा बाहेर, दर तीन तासांनी चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सनस्क्रीनची योग्य निवड

ज्यांची त्वचा तेलकट आहे किंवा ज्यांना जास्त घाम येतो, त्यांनी 'जेल बेस' (Jel Base) किंवा 'वॉटरप्रूफ' सनस्क्रीन वापरावे. यामुळे उन्हातही त्वचेचे संरक्षण व्यवस्थित होते.

शरीर हायड्रेटेड ठेवा

त्वचेला बाहेरून सांभाळण्यासोबतच आतून हायड्रेट ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी प्या. आहारात फळे आणि फळांच्या रसाचा समावेश केल्यास तुमची त्वचा नैसर्गिकरित्या ताजी आणि टवटवीत दिसेल.

