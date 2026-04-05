सुंदर दिसणारे आंबेच ठरू शकतात घातक! ७ सेकंदात ओळखा केमिकलने पिकवलेले आंबे

Anushka Tapshalkar

आंब्यांचा हंगाम सुरू… पण सावध!

उन्हाळा आला की बाजारात आंब्यांची रेलचेल होते. मात्र दिसायला आकर्षक असलेले सर्व आंबे सुरक्षित असतीलच असे नाही.

How to Identify Chemically Ripened Mangoes

|

sakal

‘ऑर्गॅनिक’ नावाखाली फसवणूक?

काही विक्रेते कृत्रिमरीत्या पिकवलेले आंबे ‘ऑर्गॅनिक’ म्हणून विकतात—ग्राहकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे.

धोकादायक केमिकल्सचा वापर

कॅल्शियम कार्बाइडसारख्या रसायनांचा वापर करून आंबे पटकन पिकवले जातात—हे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

रंगावरून ओळखा

नैसर्गिकरित्या पिकलेला आंबा एकसारखा पिवळा नसतो—त्यात हिरवा, पिवळा आणि कधी लाल छटा दिसतात.

खूप परफेक्ट दिसतोय? सावध!

अतिशय गुळगुळीत, एकसारखा सोनेरी रंग असलेले आंबे कृत्रिम असण्याची शक्यता जास्त असते.

वास आणि चव तपासा

रासायनिक वास, विचित्र किंवा कडू चव—हे स्पष्ट संकेत आहेत की आंबा नैसर्गिक नाही.

आरोग्यावर गंभीर परिणाम

अशा आंब्यांमुळे घशात जळजळ, उलटी, जुलाब होऊ शकतात. दीर्घकाळात श्वसन व मज्जासंस्थेवरही वाईट परिणाम होऊ शकतो.

