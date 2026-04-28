पावडरने पिकवलेले कलिंगड, टरबूज कसे ओळखायचे? पाहा एकदम सोपी ट्रिक

Saisimran Ghashi

लालबुंद टरबूज, कलिंगड

उन्हाळा आला रे आला की बाजारात जिथे पाहाल तिथे लालबुंद टरबूज, कलिंगड दिसू लागतात

|

esakal

कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू

पण कालच महाराष्ट्रात एक घटना घडली, जिथे कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला.

|

esakal

पावडरने पिकलेले किंवा इंजेक्शन दिलेले

त्यामुळे जर तुम्ही कलिंगड खरेदी करत असाल तर ते पावडरने पिकलेले किंवा इंजेक्शन दिलेले आहे का नक्की पाहायला हवे.

|

esakal

पांढरा किंवा पिवळा डाग

नैसर्गिकरित्या पिकलेल्या कलिंगडावर जमिनीला टेकलेल्या बाजूला गडद पिवळा किंवा क्रीम रंगाचा डाग असतो, जो कृत्रिम कलिंगडावर नसतो.

|

esakal

रंग आणि चकाकी

रसायनाने पिकवलेले कलिंगड अतिशय गडद हिरवे आणि जास्त चमकणारे दिसते, तर नैसर्गिक कलिंगडाचा रंग थोडा फिकट असतो.

|

esakal

फोडीचा लाल रंग

कलिंगड कापल्यानंतर त्याचा गर अतिशय गडद लाल किंवा जांभळट दिसत असेल, तर त्यात इंजेक्शनने रंग भरलेला असण्याची शक्यता असते.

|

esakal

पांढऱ्या पावडरीचे थर

कलिंगडाच्या सालीवर किंवा देठाजवळ पांढरी पावडर किंवा चुनखडीसारखे कण दिसत असतील, तर ते रसायनाने पिकवलेले असते.

|

esakal

बियांचा रंग

नैसर्गिकरित्या पिकलेल्या कलिंगडाच्या बिया काळ्या किंवा गडद तपकिरी असतात, तर रसायने वापरलेल्या कलिंगडात बिया पांढऱ्या असू शकतात.

|

esakal

पाण्यात रंगाचा चाचणी

कलिंगडाचा एक तुकडा पाण्यात टाकल्यावर जर पाणी लगेच लाल किंवा गुलाबी झाले, तर समजून जा की त्यात कृत्रिम रंगाचा वापर केला आहे.

|

esakal

