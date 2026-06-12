Milk Adulteration Detection : दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? सोपी पद्धत जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe

दुधातील भेसळ

दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? घरच्या घरी करता येणाऱ्या ८ सोप्या चाचण्या जाणून घ्या.

Milk Adulteration Detection

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पाण्याची भेसळ

काचेच्या किंवा टाइलच्या पृष्ठभागावर दुधाचा थेंब टाका. शुद्ध दूध हळूहळू खाली सरकते, तर पाणी मिसळलेले दूध पटकन वाहून जाते.

Milk Adulteration Detection

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esakal

स्टार्चची भेसळ

दूध थंड झाल्यावर त्यात 2-3 थेंब आयोडीन द्रावण टाका. निळा रंग दिसल्यास स्टार्च मिसळलेले असू शकते.

Milk Adulteration Detection

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esakal

डिटर्जंटची भेसळ

बाटलीत दूध घेऊन चांगले हलवा. जास्त फेस तयार होऊन तो बराच वेळ टिकल्यास डिटर्जंट असण्याची शक्यता असते.

Milk Adulteration Detection

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esakal

सिंथेटिक दूध

साबणासारखा वास, किंचित कडवट चव आणि हाताला जास्त गुळगुळीतपणा जाणवल्यास दूध कृत्रिम असू शकते.

Milk Adulteration Detection

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esakal

युरियाची भेसळ

दुधात सोयाबीन पावडर मिसळून काही मिनिटांनी लिटमस पेपर वापरा. रंग बदलल्यास युरियाची शक्यता असू शकते.

Milk Adulteration Detection

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उकळताना निरीक्षण करा

शुद्ध दूध उकळल्यानंतर वर साय तयार होते. भेसळयुक्त दुधात साय कमी तयार होऊ शकते किंवा त्याचा पोत वेगळा दिसू शकतो.

Milk Adulteration Detection

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esakal

खात्रीसाठी प्रयोगशाळा चाचणी

घरगुती चाचण्या प्राथमिक संकेत देतात. भेसळीची अचूक खात्री करण्यासाठी अधिकृत अन्न तपासणी प्रयोगशाळेत नमुना तपासणे हा सर्वात विश्वासार्ह मार्ग आहे.

Milk Adulteration Detection

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esakal

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