Milk Adulteration Detection : दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? सोपी पद्धत जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? घरच्या घरी करता येणाऱ्या ८ सोप्या चाचण्या जाणून घ्या.
Milk Adulteration Detection
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काचेच्या किंवा टाइलच्या पृष्ठभागावर दुधाचा थेंब टाका. शुद्ध दूध हळूहळू खाली सरकते, तर पाणी मिसळलेले दूध पटकन वाहून जाते.
Milk Adulteration Detection
esakal
दूध थंड झाल्यावर त्यात 2-3 थेंब आयोडीन द्रावण टाका. निळा रंग दिसल्यास स्टार्च मिसळलेले असू शकते.
Milk Adulteration Detection
esakal
बाटलीत दूध घेऊन चांगले हलवा. जास्त फेस तयार होऊन तो बराच वेळ टिकल्यास डिटर्जंट असण्याची शक्यता असते.
Milk Adulteration Detection
esakal
साबणासारखा वास, किंचित कडवट चव आणि हाताला जास्त गुळगुळीतपणा जाणवल्यास दूध कृत्रिम असू शकते.
Milk Adulteration Detection
esakal
दुधात सोयाबीन पावडर मिसळून काही मिनिटांनी लिटमस पेपर वापरा. रंग बदलल्यास युरियाची शक्यता असू शकते.
Milk Adulteration Detection
esakal
शुद्ध दूध उकळल्यानंतर वर साय तयार होते. भेसळयुक्त दुधात साय कमी तयार होऊ शकते किंवा त्याचा पोत वेगळा दिसू शकतो.
Milk Adulteration Detection
esakal
घरगुती चाचण्या प्राथमिक संकेत देतात. भेसळीची अचूक खात्री करण्यासाठी अधिकृत अन्न तपासणी प्रयोगशाळेत नमुना तपासणे हा सर्वात विश्वासार्ह मार्ग आहे.
Milk Adulteration Detection
esakal