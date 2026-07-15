How to Check Milk Purity : दुधातील भेसळ कशी ओळखाल? काय पाहायचं? तुकाराम मुंढेंचा महत्त्वाचा सल्ला

Sandeep Shirguppe
नवजात बालके आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होत असल्याने दुधातील भेसळ अत्यंत चिंताजनक असे मत तुकाराम मुंढे यांचे आहे.
पाम ऑईल, इतर तेल, स्किम मिल्क पावडर आणि विविध रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार केले जाते.
काही प्रकरणांमध्ये सिंथेटिक दूध बनवण्यासाठी शॅम्पू, साबण आणि डिटर्जंट वापरल्याचे तपासात आढळले.
गायीच्या दुधासाठी सुमारे ₹15 प्रति लिटर आणि म्हशीच्या दुधासाठी सुमारे ₹30 प्रति लिटर खर्चात कृत्रिम दूध तयार होते.
संकलन केंद्र, चिलिंग सेंटर आणि डेअरी प्लांटपर्यंत दुधाची तपासणी आणि नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.
केवळ ब्रँडवर विश्वास ठेवू नका; पॅकेजवरील फॅट, SNF, घटक, पॅकेजिंग तारीख, 'बेस्ट बिफोर' आणि एक्सपायरी डेट तपासूनच दूध खरेदी करा.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे ३२% दूध नमुने सबस्टँडर्ड किंवा असुरक्षित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
असुरक्षित अन्नपदार्थांबाबत कायद्यात जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद असून दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी आणखी वाढवण्याचे आदेश दिल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
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