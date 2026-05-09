केमिकलने पिकवलेली फळे कशी ओळखायची? पाहा एकदम सोपी पद्धत

Saisimran Ghashi

उन्हाळ्यात फळे

उन्हाळ्याच्या दिवसांत फळे खाणे, शरीरासाठी थंड आणि फायद्याचे मानले जाते

केमिकलने पिकवलेली फळे

पण पावडरने, केमिकलने पिकवलेली फळे शरीरासाठी घातक ठरू शकतात.

सोपी ट्रिक

चला तर जाणून घ्या कोणतेही फळ पावडरने पिकवलेले आहे की नैसर्गिक आहे हे पाहायची सोपी ट्रिक

फळांचा रंग

नैसर्गिक फळांवर रंगाची विविधता असते, तर पावडरने पिकवलेली फळे सगळीकडून एकसारखी गडद पिवळी दिसतात

काळे डाग

नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या फळांवर काही प्रमाणात काळे किंवा तपकिरी डाग असतात, जे पावडरने पिकवलेल्या फळांवर नसतात.

फळांचा देठ

फळ पूर्ण पिवळे असूनही जर त्याचा देठ हिरवा दिसत असेल, तर ते औषध लावून पिकवलेले असू शकते.

पाण्यातील चाचणी

पाण्यात फळे टाकल्यावर जी तळाला जातात ती नैसर्गिक, तर पाण्यावर तरंगणारी फळे औषधाने पिकवलेली असतात.

फळाचा पोत

बाहेरून पिवळी दिसणारी फळे हाताने दाबल्यावर जर काही ठिकाणी कडक लागली, तर ती कृत्रिमरीत्या पिकवलेली असतात.

चव आणि रस

पावडरने पिकवलेली फळे खाताना चवीला थोडी कमी गोड लागतात आणि त्यात नैसर्गिक रसाचे प्रमाणही कमी असते.

तोंडाची जळजळ

औषध वापरलेली फळे खाल्ल्यानंतर अनेकदा तोंडात किंवा घशात थोडी जळजळ किंवा खाज जाणवू शकते.

