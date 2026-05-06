कलिंगडसोबत चुकूनही खावू नका 'हे' 4 पदार्थ, नाहीतर जीवावर बेतू शकते

Saisimran Ghashi

लालबुंद कलिंगड

उन्हाळा सुरू झालाय आता मार्केटमध्ये लालबुंद कलिंगड सगळीकडे विक्रीसाठी आले आहेत

watermelon season

विषबाधेचा धोका

पण तुम्हाला माहिती आहे का, काही विशेष पदार्थसोबत कलिंगड किंवा टरबूज खाल्ल्यास विषबाधेचा धोका वाढतो

Why You Should Never Mix Watermelon with Certain Foods

कशासोबत खावू नये?

चला तर जाणून घ्या हे कोणते पदार्थ आहेत ज्यांच्या सोबत कलिंगड खाणे टाळले पाहिजे

watermelon food poisoning risks

दह्यासोबत टरबूज

दही आणि कलिंगड एकत्र खाल्ल्यास सर्दी, खोकला, घसादुखी आणि पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात

Dahi (Curd) and Watermelon Combination Risks

जड तळलेले अन्न

तळलेले पदार्थ आणि टरबूज यांचे मिश्रण देखील आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. 

Fried Foods with Watermelon – A Harmful Pair

थंड पेये किंवा बर्फाचे पाणी

कलिंगड खावून लगेच थंड पाणी किंवा एखादे पेय प्यायल्यास पोटात गोळा येणे, जुलाब लागणे, उलट्या होने असा त्रास जाणवू शकतो.

Cold Drinks or Ice Water After Watermelon

दुधासोबत कलिंगड

दुधासोबत कलिंगड खाल्ले तर गॅस, आम्लपित्त आणि पोटात जडपणा जाणवू शकतो

Milk and Watermelon – Digestion Problems

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यासंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा.

Disclaimer

