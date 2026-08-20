दालचिनी घेताय की झाडाची साल? अशी ओळखा original दालचिनी!

सकाळ डिजिटल टीम
अनेकदा बाजारात अस्सल सीलोन दालचिनीच्या नावाखाली जाड आणि कडक असणारी 'कॅसिया' साल विकली जाते, जी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
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अस्सल दालचिनीची साल पातळ, नाजूक आणि अनेक थरांची असते. याउलट कॅसियाची साल अतिशय जाड, कडक आणि एकच जाड थर असलेली असते.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
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अस्सल दालचिनीची काडी हातात घेतल्यास अतिशय हलकी जाणवते आणि सहज तुटते, तर नकली कॅसियाची काडी जड आणि सहजासहजी न तुटणारी असते.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
sakal
खऱ्या दालचिनीला उबदार, गोडसर आणि नैसर्गिक सुगंध असतो. कॅसियाचा वास मात्र अतिशय तीव्र आणि चव तिखटसर असते.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
sakal
पावडरमध्ये भेसळ ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नेहमी काडी खरेदी करून गरजेनुसार घरीच दळून वापरणे सुरक्षित ठरते.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
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कॅसियामध्ये 'कूमारिन' नावाचे रसायन जास्त असते. याचे रोज जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास यकृतावर (लिव्हर) वाईट परिणाम होऊ शकतो.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
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दालचिनी नेहमी स्वच्छ आणि हवाबंद डब्यात ठेवावी. वाफ, ओलावा आणि चुलीच्या उष्णतेपासून तिला दूर ठेवल्यास तिचा सुगंध टिकून राहतो.
Fake Cinnamon: How to Spot Real Ceylon Dalchini
sakal
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