नवरा-बायकोमध्ये वाढतोय 'Food Divorce'; काय आहे नवा ट्रेंड?

सकाळ डिजिटल टीम
'फूड डिव्होर्स' म्हणजे कायदेशीर घटस्फोट नव्हे, तर जेवणाच्या आवडीनिवडीवरून होणारे रोजचे वाद टाळण्यासाठी जोडप्यांनी शोधलेला सोपा मार्ग.
What is Food Divorce?
sakal
एकाच घरात राहून आणि नात्यात राहून रोजच्या जेवणाच्या मेनूवरून तडजोड न करता आपापल्या आवडीचे अन्न वेगळे खाणे म्हणजे 'फूड डिव्होर्स'.
What is Food Divorce?
sakal
"आज जेवायला काय बनवायचे?" या रोजच्या त्रासदायक प्रश्नावर आणि त्यावरून होणाऱ्या वादावर हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.
What is Food Divorce?
sakal
एकाला हलके सात्विक अन्न हवे असते तर दुसऱ्याला फास्ट फूड; या रोजच्या विचारपूस आणि वादातून मुक्ती मिळवण्यासाठी हा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे.
What is Food Divorce?
sakal
काहींना संध्याकाळी ७ वाजता जेवायचे असते तर काहींना उशिरा. तसेच शाकाहारी-मांसाहारी किंवा डाएटच्या भिन्न आवडींमुळे वेगळे जेवणे सोयीचे ठरते.
What is Food Divorce?
sakal
या व्यवस्थेत पुन्हा कधीच एकत्र न जेवण्याचा नियम नसतो, तर एकत्र जेवणे हे बंधन न मानता सोयीनुसार निर्णय घेतला जातो.
What is Food Divorce?
sakal
बळजबरीने आवडीनिवडी लादण्यापेक्षा आपापल्या आवडीचे खाऊन नात्यातील गोडवा टिकवून ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
What is Food Divorce?
sakal
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sakal