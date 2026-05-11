नकली लसूण खरेदी करताय? ‘या’ 7 ट्रिक्सने लगेच ओळखा अस्सल लसूण

Aarti Badade
रोजच्या आहारात वापरला जाणारा लसूण शुद्ध असणे आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अस्सल आणि शुद्ध लसणाला नेहमीच नैसर्गिक आणि अतिशय तीव्र सुगंध असतो.
अस्सल लसणाची साल थोडी खडबडीत आणि पातळ असते, तर भेसळयुक्त साल चमकदार दिसते.
नैसर्गिक लसूण किंचित क्रीम रंगाचा असतो, तर रासायनिक प्रक्रिया केलेला लसूण खूप शुभ्र दिसतो.
पाण्यात टाकल्यावर अस्सल लसणाची पाकळी तळाशी बसते, तर रासायनिक लसूण पाण्यावर तरंगू शकतो.
देशी लसूण आकाराने लहान आणि चवीला तिखट असतो, तर चायनीज लसूण मोठा आणि फिकट असतो.
लसणाची खरेदी करताना या छोट्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचे आरोग्य जपू शकता.
