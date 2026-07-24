भेसळ असलेला साबुदाणा कसा ओळखायचा? घरबसल्या करून पाहा 5 सोप्या ट्रिक्स

Saisimran Ghashi

एकादशीचा उपवास

एकादशीच्या पवित्र उपवासाला साबुदाणा आवर्जून खाल्ला जातो, पण आरोग्यासाठी तो शुद्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Simple Tests to Detect Adulterated Sabudana

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बनावट साबुदाणा

बाजारामध्ये अनेकदा बनावट किंवा रासायनिक प्रक्रिया केलेला साबुदाणा विकला जातो, जो ओळखण्यासाठी काही सोप्या घरगुती ट्रिक्स जाणून घ्या

Why Pure Sabudana is Essential for Ekadashi Upvas

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चमक आणि रंग

शुद्ध साबुदाणा हलका मोत्यासारखा दिसतो, तर भेसळ असलेला खूप पांढराशुभ्र चमकतो.

Shine and Color test

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जळण्याची चाचणी

चांगला साबुदाणा जाळल्यास फुगतो, तर भेसळ असलेला जळताना दुर्गंध आणि काळी राख सोडतो.

Burning Test

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चव आणि पोत

अस्सल साबुदाणा चावताना कडक लागतो, तर बनावट साबुदाणा पावडरीसारखा आणि रासायनिक लागतो.

Taste and Texture test

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पाण्यात भिजवणे

शुद्ध साबुदाणा पाण्यात व्यवस्थित फुगतो, तर भेसळ असलेला साबुदाणा पाण्यात लगेच विरघळतो.

Water Soaking test

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आयोडीन चाचणी

साबुदाण्याच्या पाण्यात आयोडीन टाकताच पाणी निळे झाल्यास त्यात पिठाची भेसळ असते.

Iodine Test

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हाताने मॅश करणे

भिजलेला चांगला साबुदाणा दाबल्यास मऊ होतो, तर भेसळयुक्त साबुदाण्याचे तुकडे होतात.

Hand Mashing test

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रासायनिक वास

ब्लीचिंग केलेल्या केमिकल साबुदाण्याला हलका आंबट किंवा रसायनांचा उग्र वास येतो.

Chemical Odor test

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Key Health Benefits of Ration Rice

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