भेसळ असलेला साबुदाणा कसा ओळखायचा? घरबसल्या करून पाहा 5 सोप्या ट्रिक्स

Saisimran Ghashi
एकादशीच्या पवित्र उपवासाला साबुदाणा आवर्जून खाल्ला जातो, पण आरोग्यासाठी तो शुद्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Simple Tests to Detect Adulterated Sabudana
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बाजारामध्ये अनेकदा बनावट किंवा रासायनिक प्रक्रिया केलेला साबुदाणा विकला जातो, जो ओळखण्यासाठी काही सोप्या घरगुती ट्रिक्स जाणून घ्या
Why Pure Sabudana is Essential for Ekadashi Upvas
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शुद्ध साबुदाणा हलका मोत्यासारखा दिसतो, तर भेसळ असलेला खूप पांढराशुभ्र चमकतो.
Shine and Color test
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चांगला साबुदाणा जाळल्यास फुगतो, तर भेसळ असलेला जळताना दुर्गंध आणि काळी राख सोडतो.
Burning Test
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अस्सल साबुदाणा चावताना कडक लागतो, तर बनावट साबुदाणा पावडरीसारखा आणि रासायनिक लागतो.
Taste and Texture test
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शुद्ध साबुदाणा पाण्यात व्यवस्थित फुगतो, तर भेसळ असलेला साबुदाणा पाण्यात लगेच विरघळतो.
Water Soaking test
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साबुदाण्याच्या पाण्यात आयोडीन टाकताच पाणी निळे झाल्यास त्यात पिठाची भेसळ असते.
Iodine Test
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भिजलेला चांगला साबुदाणा दाबल्यास मऊ होतो, तर भेसळयुक्त साबुदाण्याचे तुकडे होतात.
Hand Mashing test
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ब्लीचिंग केलेल्या केमिकल साबुदाण्याला हलका आंबट किंवा रसायनांचा उग्र वास येतो.
Chemical Odor test
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Key Health Benefits of Ration Rice
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