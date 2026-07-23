रेशनच्या तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

रेशनकार्डवर मिळणारा तांदूळ

रेशनकार्डवर मिळणारा तांदूळ हा सरकारी नियंत्रणाखालील असतो आणि तो नियमित गुणवत्ता तपासणीतून जातो.

Guaranteed Nutrition of ration rice

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आरोग्यासाठी फायदे

याचा भात खाल्ल्याने आरोग्यासाठी अनेक अनोखे फायदे होतात

ration rice benefits

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वजन नियंत्रण


कमी प्रक्रिया केलेला रेशन भात वजन व्यवस्थापनास सहाय्यक ठरतो.

Helpful for Weight Management

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कमी कीटकनाशकांचा वापर


सरकारी तांदूळ उत्पादनात रासायनिक कीटकनाशकांचा अति वापर टाळला जातो.

Lower Chemical Pesticides

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परवडणारा ऊर्जास्रोत


रेशन भात दीर्घकाळ ऊर्जा पुरवतो आणि कमी खर्चात पोट भरतो.

Affordable Energy Source

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कोलेस्टेरॉल नियंत्रण


यातील नैसर्गिक फायबर कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करते.

Cholesterol Control

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पचनसंस्थेची साथ


यातील मध्यम स्टार्च पचन सोपे करते आणि बद्धकोष्ठता टाळतो.

Better Digestion

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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