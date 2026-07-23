रेशनच्या तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
रेशनकार्डवर मिळणारा तांदूळ हा सरकारी नियंत्रणाखालील असतो आणि तो नियमित गुणवत्ता तपासणीतून जातो.
Guaranteed Nutrition of ration rice
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याचा भात खाल्ल्याने आरोग्यासाठी अनेक अनोखे फायदे होतात
ration rice benefits
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कमी प्रक्रिया केलेला रेशन भात वजन व्यवस्थापनास सहाय्यक ठरतो.
Helpful for Weight Management
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सरकारी तांदूळ उत्पादनात रासायनिक कीटकनाशकांचा अति वापर टाळला जातो.
Lower Chemical Pesticides
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रेशन भात दीर्घकाळ ऊर्जा पुरवतो आणि कमी खर्चात पोट भरतो.
Affordable Energy Source
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यातील नैसर्गिक फायबर कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करते.
Cholesterol Control
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यातील मध्यम स्टार्च पचन सोपे करते आणि बद्धकोष्ठता टाळतो.
Better Digestion
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
Disclaimer
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