तुमच्या हातातली २०० ची नोट नकली? खरी नोट कशी ओळखायची? 'या' गोष्टी नक्की तपासा

Shubham Banubakode

२०० ची खोटी नोट

२०० रुपयांची नोट न तपासताच खिशात ठेवता? हीच चूक महागात पडू शकते. त्यामुळे नोट तपासून घेणं गरजेचं आहे.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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सुरक्षा चिन्हे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०० रुपयांची खरी नोट ओळखण्यासाठी काही अधिकृत सुरक्षा चिन्हांची माहिती दिली आहे.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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वॉटरमार्क

नोटच्या डाव्या बाजूला '२००' असा वॉटरमार्क असतो. नोट प्रकाशासमोर धरल्यावर तो स्पष्ट दिसतो.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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esakal

देवनागरी अंक

खऱ्या २०० रुपयांच्या नोटवर '२००' ही रक्कम देवनागरी अंकांमध्येही छापलेली असते.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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महात्मा गांधी

नोटच्या समोरील बाजूच्या मध्यभागी महात्मा गांधी यांचे स्पष्ट छायाचित्र असते.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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आरबीआयचा लोगो

नोटच्या उजव्या बाजूला RBI चा लोगो, गव्हर्नरची स्वाक्षरी आणि 'मी धारकाला...' असा हमी मजकूर असतो.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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राष्ट्रीय चिन्ह

नोटेच्या वरच्या डाव्या आणि खालच्या उजव्या बाजूला क्रमांक लहान ते मोठ्या आकारात दिसतात. तसेच खालच्या उजव्या बाजूला अशोक स्तंभ असतो.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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esakal

खात्री करणे गरजेचं

२०० रुपयांच्या नोटबाबत थोडीही शंका वाटल्यास ही सर्व सुरक्षा चिन्हं तपासा.

How to Identify Real 200 Rupee Note

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esakal

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