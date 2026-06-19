फणस पिकला आहे की नाही? 'या' सोप्या टिप्स नोट करा!

Aarti Badade

रंगातील बदल सर्वात महत्त्वाचा

कच्चा फणस साधारण गडद हिरवा दिसतो, तर फळ पूर्ण पिकल्यावर त्याचा रंग हिरवट-पिवळा किंवा सोनेरी छटेचा दिसू लागतो.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

तीव्र गोड सुगंधावरून ओळखा

फणस पिकू लागल्यानंतर त्याच्या देठाजवळून एक वेगळाच गोड आणि तीव्र सुगंध येतो, जे फळ पिकल्याचे सर्वात मोठे लक्षण आहे.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

सालीचा मऊपणा तपासून पाहा

फणसाच्या बाहेरील सालीवर बोटांनी हलका दाब दिल्यास ती थोडी मऊ जाणवते; जर साल खूप कठीण असेल तर फणस कच्चा समजावा.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

बाहेरील काट्यांमध्ये होणारा बदल

कच्च्या फणसाचे काटे अतिशय टोकदार आणि जवळ असतात, तर पिकलेल्या फणसावरील काटे थोडे रुंद, सपाट आणि कमी टोकदार दिसतात.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

हलकी थाप मारून आवाज ऐका

फणसावर हाताने हलकी थाप मारल्यास (टॅप केल्यास) पिकलेल्या फळातून आतून एक प्रकारचा खोल, पोकळ किंवा भरलेला आवाज येतो.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

आकाराच्या तुलनेत वजनाचा अंदाज

फणस हातामध्ये उचलल्यानंतर जर तो त्याच्या आकाराच्या तुलनेत चांगला जड वाटत असेल, तर तो आतून रसाळ आणि व्यवस्थित पिकलेला असतो.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

जास्त मऊ आणि खराब फळ टाळा

जर फणस खूप जास्त मऊ झाला असेल किंवा त्यातून आंबट-विचित्र वास येत असेल, तर तो अतिपिकलेला किंवा आतून सडलेला असू शकतो.

Identify Ripe Jackfruit Easily

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Sakal

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Sakal

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