फणस पिकला आहे की नाही? 'या' सोप्या टिप्स नोट करा!

Aarti Badade
कच्चा फणस साधारण गडद हिरवा दिसतो, तर फळ पूर्ण पिकल्यावर त्याचा रंग हिरवट-पिवळा किंवा सोनेरी छटेचा दिसू लागतो.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
फणस पिकू लागल्यानंतर त्याच्या देठाजवळून एक वेगळाच गोड आणि तीव्र सुगंध येतो, जे फळ पिकल्याचे सर्वात मोठे लक्षण आहे.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
फणसाच्या बाहेरील सालीवर बोटांनी हलका दाब दिल्यास ती थोडी मऊ जाणवते; जर साल खूप कठीण असेल तर फणस कच्चा समजावा.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
कच्च्या फणसाचे काटे अतिशय टोकदार आणि जवळ असतात, तर पिकलेल्या फणसावरील काटे थोडे रुंद, सपाट आणि कमी टोकदार दिसतात.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
फणसावर हाताने हलकी थाप मारल्यास (टॅप केल्यास) पिकलेल्या फळातून आतून एक प्रकारचा खोल, पोकळ किंवा भरलेला आवाज येतो.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
फणस हातामध्ये उचलल्यानंतर जर तो त्याच्या आकाराच्या तुलनेत चांगला जड वाटत असेल, तर तो आतून रसाळ आणि व्यवस्थित पिकलेला असतो.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
जर फणस खूप जास्त मऊ झाला असेल किंवा त्यातून आंबट-विचित्र वास येत असेल, तर तो अतिपिकलेला किंवा आतून सडलेला असू शकतो.
Identify Ripe Jackfruit Easily
Sakal
Wheat chapati vs bajra bhakri protein calories
Sakal