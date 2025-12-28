मोबाईलवर आलेले आरटीओ चलन खरे आहे की खोटे हे कसे ओळखायचे?

Mansi Khambe
देशभरात बनावट आरटीओ/ई-चालान घोटाळ्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सायबर गुन्हेगार एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे बनावट चालान सूचना पाठवून लोकांची फसवणूक करत आहेत.
या संदेशांमध्ये अनेकदा वाहन क्रमांक आणि चालानची रक्कम असते. ज्यामुळे घाबरलेले वापरकर्ते दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक करू शकतात. ज्यामुळे त्यांच्या खात्यातून शिल्लक रक्कम वजा होऊ शकते.
स्कॅमर बनावट एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवतात ज्यात दावा केला जातो की तुमच्या वाहनाला वाहतूक उल्लंघनाचा आदेश देण्यात आला आहे.
या संदेशात एक लिंक असते जी सरकारी वेबसाइट असल्याचे दिसते. ती प्रत्यक्षात एक फिशिंग साइट किंवा "RTO CHALLAN.apk" सारखी मालवेअर फाइल आहे जी डाउनलोड केल्यानंतर तुमचा फोन हॅक करते.
तुम्ही बनावट लिंक किंवा APK वर क्लिक करताच फोनमध्ये मालवेअर इन्स्टॉल केलेले असू शकते. बँक खाते, UPI आणि OTP ची सुविधा उपलब्ध आहे. खात्यातून पैसे काढता येतात.
खरे आणि खोटे ई-चालान ओळखण्यासाठी फक्त सरकारी पोर्टलवर भेट द्या. वेबसाइट असेल: https://echallan.parivahan.gov.in
एसएमएसमध्ये कोणतीही APK किंवा डाउनलोड लिंक नाही. बनावट ई-चलनांच्या वेबसाइट पत्त्यांमध्ये अनेकदा ".gov.in" नसते , परंतु त्याऐवजी त्यासारखेच डोमेन वापरतात.
हे चालान संदेश अधिकृत सरकारी पाठवणाऱ्या आयडीवरून नव्हे तर सामान्य मोबाइल नंबरवरून पाठवले जातात.
शिवाय हे संदेश वापरकर्त्यांना एपीके किंवा अॅप डाउनलोड करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करण्यास सांगतात. जे सायबर फसवणुकीचे स्पष्ट लक्षण आहे.
